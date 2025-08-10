Hoy en día, ¿es mejor usar AKI o MF ordinario?

Yakarta, Viva – Debate Antara aki Convencion y AKI Free (MF) sigue siendo un tema interesante entre los usuarios de vehículos. Ambos tienen diferentes ventajas y desventajas, dependiendo de las necesidades y hábitos de los propietarios de vehículos.

El presidente presidente de PT Wacana Prima Sentosa, Hadi, dijo que la batería habitual podría durar mucho tiempo si se trata adecuadamente. «Las baterías ordinarias son más duraderas, si a menudo se tratan y verifican el líquido. Pero, el Aki sin mantenimiento es ideal para las condiciones actuales, donde las personas rara vez tienen tiempo para cuidar», dijo, citado Viva Automotive Domingo 10 de agosto de 2025.

Hadi también agregó, en algunos vehículos comerciales, la posición de la batería a menudo es difícil de alcanzar. «Si alguna vez ha visto, algunos autos comerciales son un poco ocultos. Por lo tanto, es difícil hacer mantenimiento si todavía usa baterías ordinarias», agregó.

Para obtener información, PT Wacana Prima Sentosa hoy lanzó oficialmente Aki Massiv Thunder Mantenimiento GRAT Big Type. Este producto está aquí para llenar un gran tipo de segmento de mercado que anteriormente fue completado más por productos importados.

El director de PT Wacana Prima Sentosa, Austin Wanandi, dijo que la compañía anteriormente también tenía un tipo de batería grande convencional. «En la actualidad lanzamos la batería Massiv Thunder MF con varios tipos de tipos grandes y somos muy optimistas de que esto puede ser aceptado por el mercado», dijo.

El Director de Relaciones Públicas, PT Wacana Prima Sentosa, Tumenggung Prabowo, evaluó que MF AKI es adecuado para vehículos grandes e industriales. «El uso del gran tamaño de mantenimiento de Massiv Thunder reducirá el tiempo de tratamiento. No es necesario verificar la batería que debe ser rutinaria como en las baterías convencionales», explicó.

En términos de tecnología, esta batería MF utiliza un diseño de doble tapa con un laberinto de cubierta para minimizar la evaporación del agua de la batería. Departamento de Producción y Garantía de Calidad del PT Trimitra Battery Prakasa, Heru Darmawan, dijo: «Una evaporación de agua de la batería es muy mínima. Esto es lo que mantiene la durabilidad de la batería para seguir funcionando de manera óptima».

Otra ventaja es el uso de aditivos para evitar la formación de sulfato de plomo que puede reducir la duración de la batería. Por lo tanto, aunque libre de tratamiento, su rendimiento permanece estable a largo plazo.

Para los usuarios que todavía están considerando el costo, el precio de este gran tipo de batería MF se denomina equivalente a una marca de competidores de batería convencional. La elección de la capacidad y los precios también es variada, que varía de 100 AH a 200 AH.