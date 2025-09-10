SEMARANG (Antara) – El Colegio de Teología (STT) de Iman Yakarta abre oportunidades para los estudiantes con Indonesia Dent (PID), descendientes indonesios que viven en el sur de Filipinas, para continuar su educación superior con la financiación del mercado de valores.

Esto fue presentado después de la reunión de la capacitación y la cultura de la Embajada Indonesia en Filipinas, Nina Yulianti, con la presidenta de Stt Iman Yakarta, Suyadi delgada.

«Esperemos que esta experiencia los motive aún más a traer a sus familias de regreso a Indonesia y a servir a la nación y al estado», dijo Nina Yulianti el miércoles en un comunicado de prensa en Semarang.

La colaboración se realizó firmando un memorando de entendimiento entre la escuela indonesia Davao y Stt Iman Yakarta.

Los niños PID generalmente provienen de las islas exteriores que bordean directamente entre Indonesia y Filipinas, como Balut Island y Saranggani.

A través de la escuela indonesia Davao (SID) fundada por el gobierno indonesio, dijo Nina, ahora tienen la oportunidad de seguir la educación formal.

Mientras que el presidente de Jakarta Iman Iman, Suyadi Thon, dio la bienvenida a esta colaboración en el campo de la educación superior.

Dijo que actualmente hay dos ex alumnos de SID que han seguido la educación en Stt Iman.

Ambos, continuó, recibieron una beca después de ganar una carrera organizada por Stt Iman.

«Estos ex alumnos de SID tienen muchas ventajas, especialmente en inglés y habilidades de arte», dijo.