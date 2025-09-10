Matar a Charlie Kirk es parte de una era terriblemente nueva de violencia política



Política





/

El cultivo de armas abiertos y la hiperpolarización traen los «años de plomo» a los Estados Unidos.

Política publicitaria



Charlie Kirk publica sombreros antes de hablar con la Universidad de Utah Valley en Orem, Utah, miércoles 10 de septiembre de 2025. (Tess Crowley / The Deseret News vía AP)

El asesinato de Charlie Kirk, el activista de derecha de 31 años que dirigió Turn Point USA, en Utah el miércoles fue horrible e inquietante. Kirk fue asesinado en el cuello, quien habló en la Universidad de Utah Valley. Su muerte fue confirmada horas después por el presidente Donald Trump y otros. Era el padre de dos niños pequeños.

Pero tan impactante como fue el asesinato de Kirk, el hecho de que hubo este tipo de asesinato desafortunadamente no fue tan inesperado. Después de todo, Estados Unidos se inunda todos los días del año en violencia, política o de otra manera.

En respuesta a los primeros informes del tiroteo, el representante Jaime Raskin escribió: «Condenó a otro acto absoluto de violencia de armas». La palabra ‘otro’ registra la verdad inquietante de las noticias: si el rifle, ya sea en forma de tiroteos en la escuela o la violencia política, está fuera de control en los Estados Unidos. Esta violencia es un producto de un sistema político que se niega a implementar el control de armas, incluso si las sustancias sociales se producen.

Lo hemos sabido durante mucho tiempo. Escribiendo The New York Times En junio, el politólogo de la Universidad de Chicago, Robert Pape, argumentó que «desde el comienzo del segundo mandato del presidente Trump en los Estados Unidos en los Estados Unidos en enero tuvo lugar a un ritmo alarmante».

Pape llamó al asesinato de la legisladora Melissa Hortman de Minnesota y el intento de asesinato de uno de sus colegas; el incendio provocado en la Casa Pensilvania -Gobernador Josh Shapiro; y matando al personal de la embajada israelí en Washington, DC. También señaló que este aumento en la violencia, que data de la polarización que comenzó con la candidatura de Trump en 2016, también se manifestó en el levantamiento del 6 de enero, el ataque contra el esposo de Nancy Pelosi y los intentos de asesinato contra Trump, junto con muchos otros casos.

Pape pintó una imagen sombría de la sociedad donde la violencia política es mucho más común y es socialmente aceptada:

La violencia política de hoy tiene lugar en el espectro político, y existe un aumento correspondiente en el apoyo público tanto para la derecha como para la izquierda. Desde 2021, el Proyecto de Chicago sobre seguridad y amenazas, que envío, llevó a cabo encuestas nacionales trimestralmente sobre el apoyo a la violencia política entre los estadounidenses. Estas encuestas son significativas porque, como han demostrado otras investigaciones, cuanto más apoyo público hay para la violencia política, la más común. Nuestra encuesta de mayo fue la más preocupante hasta ahora. Alrededor del 40 por ciento de los demócratas apoyaron el uso de la violencia para eliminar a Trump de la presidencia, y alrededor del 25 por ciento de los republicanos apoyaron el uso del ejército para detener las protestas contra la agenda de Trump.

Como alternativa a este ciclo sangriento, Pape insistió en el establecimiento de un frente de dos veces contra la violencia política:

Mi investigación sugiere que para desescalizar el entorno político y reducir el riesgo de violencia, los líderes políticos de América tienen que exceder su brecha política y hacer declaraciones conjuntas (e idealmente apariencias conjuntas) que denuncian toda la violencia política, dando la bienvenida a toda protesta pacífica y las reglas, juicios y resultados en el país. [California Governor Gavin] Newsom y el Sr. Trump, por ejemplo, tienen que hacer una declaración conjunta.

Problema actual



Esta propuesta parece ser utópico salvaje en el momento presente. Trump no es un hombre para encontrar calma. En términos de violencia política, él es un incendio provocado, no bombero. Se burló del ataque contra Paul Pelosi y bromea sobre la «gente de la Segunda Enmienda» después de Hillary Clinton. Ha elogiado los disturbios del 6 de enero como héroes. Él ayuda a disparar la violencia para alimentar conflictos en todo el mundo, especialmente en el medio. Y lidera un gobierno que a menudo se observa en una retórica violenta contra sus enemigos. Hay muchas razones para pensar que, como lo hizo en el reciente despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles y Washington, DC, Trump usará el Kirk -Moord para justificar una actuación autoritaria.

En décadas anteriores, la violencia política puede estimular una unidad productiva y buscar soluciones. Después del intento de asesinato de Ronald Reagan en 1981, una coalición dual llegó a apoyar el proyecto de ley Brady de 1993, una medida del control de armas, llamado por el secretario de prensa de Reagan, James Brady, quien estaba paralizado en el tiroteo. Pero el Partido Republicano de Ronald Reagan y James Brady era de una orientación diferente.

Si, como se esperaba, el Partido Kirk Schiet se usa como pretexto para más represión, los oponentes políticos de Trump deben mantener la línea. Kirk Killing fue una atrocidad que tuvo que ser condenado sin reservas. Pero los demócratas deben estar dispuestos a resistir para resistir un ataque contra las libertades civiles, sobre todo porque una actuación solo aumentará las posibilidades de una violencia mucho peor.