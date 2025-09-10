El hijo de Wayne Rooney, Kai, comparte una actualización desgarradora: «la vida no puede usar el mundo peor»

Kai Rooney se ha hecho un nombre en la Academia de Manchester United, pero ahora se le ha dado un golpe cruel después de una lesión

Kai Rooney y su padre Wayne Rooney (Imagen: Getty Images)

El hijo de 15 años de Wayne Rooney, Kai, declaró que «la vida no puede empeorar» después de una lesión devastadora para el jugador juvenil del Manchester United.

Rooney, de 35 años, quien reclamó innumerables premios de Old Trafford, espera que su hijo mayor pueda emular su notable carrera.

Pero Kai ha sufrido una lesión, informa el espejo. Antes de este revés, Kai había experimentado una participación meteórica de las filas en el antiguo club de su padre.

Recientemente obtuvo la promoción como el equipo United Sub-19, donde participó con los jugadores que su senior durante cuatro años.

La llamada fue seguida con un ataque espectacular para los menores de 18 años, mientras desataba una volea de izquierda que se acurrucaba en la esquina superior.

Pero cada ruta ascendente que había construido ahora debe ser reconstruida durante un período forzado lejos de la acción. Kai compartió un espejo con la bota protectora que tiene su pie derecho.

A la imagen dijo: «La vida no puede empeorar» completa con un emoji que llora.

La naturaleza exacta de su lesión o la duración de su ausencia sigue siendo incierta.

Sin embargo, el sentimiento que se expresa en sus redes sociales después de las sugerencias, puede ser mucho tiempo antes de que use una camisa unida nuevamente.

Aunque aún no tiene que atraer la atención pública de la forma en que su legendario padre, tiene un potencial considerable.

El más joven generalmente juega en una posición central para United, refleja el papel de Rooney SR, pero también ha demostrado su versatilidad al funcionar bien en áreas más amplias.

Su sorprendente versión llegó a principios de este verano durante la Supercopa NI en Noord -Ireland, un torneo en el que su padre también parecía un talento en ciernes en Everton.

Kai Rooney de Manchester United celebra el marcador (Imagen: Getty Images)

Wayne, junto a la esposa Colen y sus hijos más jóvenes, Kit y Cass, fue aplaudido desde el berdo de Kai.

Cuando se le preguntó sobre la influencia que tuvo en la incipiente carrera del fútbol de su hijo, el ex capitán de Inglaterra reveló que preferiría dejar que Kai encontrara su propio camino en el juego en lugar de inundarse con consejos.

En una entrevista con BBC Sport, Rooney dijo: «Solo lo dejé jugar. Creo que comenzaron bien la competencia, ganaron 3-0, anotó el penal y recibió una asistencia. Así que creo que comenzó bien. Simplemente juega y eso es todo lo que juega durante su tiempo.

«Creo que es muy injusto para todos esperar que haga todas las especies. Simplemente juega, es un niño de 15 años que juega su fútbol, ​​lo disfruta. Por supuesto, recibe diferente atención a muchos de sus compañeros de equipo, pero creo que realmente lo está haciendo bien».

Rooney también elogió al cuerpo técnico de United y declaró: «Tiene excelentes entrenadores en el Manchester United, así que adopto un enfoque independiente. Hablo con él, pero para mí todo se trata de su mentalidad y su mentalidad, para asegurarme de que siga disfrutando, eso es lo más importante para mí».

Kai es parte de la Academia Unida desde que tenía 11 años. Se unió al sistema juvenil en 2020.