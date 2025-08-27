Semarang -Weather pronostica hoy

JAKARTA (Antara) – Agencia de meteorología, climatología y geofísica (BMKG) predice que las grandes ciudades nubladas y nubladas tienen el potencial de ser experimentados por las grandes ciudades de Indonesia en la actualidad.

En los pronósticos meteorológicos en línea que fueron seguidos desde Yakarta el miércoles, BMKG Prakirawan Raeni Chindi dijo que podría actuar nuevamente en las regiones de Bengkulu y Palembang y espeso nublado en Banda Aceh, Jambi y Bandar Lampung.

«Para Java se predice que estará nublado para la ciudad de Yakarta, se predice que será nublado de espesor para Serang, Bandung y Surabaya. Luego lluvia ligera para Semarang Y Yogyakarta «, dijo.

