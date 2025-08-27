Las últimas noticias sobre la transferencia del Manchester United en medio de su reubicación propuesta para la arquera Senne Lammens.

Senne Lammens está conectado a Man Utd este verano. (Imagen: Getty Images)

Manchester United espera completar un acuerdo para el portero de Royal Antwerp Senne Lammens Senne Lammens a fines de esta semana, mientras que la ventana de transferencia se acerca a su conclusión.

Un nuevo guardián no es excluido como una posible adición tardía por United, aunque no tienen la intención de comprar un número 1 indiscutible entre los puestos.

Actualmente no está claro quién es esta temporada el portero favorito de Ruben Amorim. Andre Onana tiene que comparecer ante United después de haber sido omitido del equipo contra el Arsenal, y solo hizo el banco de los subs en Fulham.

Altay Bayindir comenzó ambos juegos, y no causó mucha impresión como hubiera querido. Se cree que Lamdens estará cerca del cuarto portero senior de United, junto a Tom Heaton.

Lammens se perdió la victoria de Amberes en KV Mechelen el domingo, en medio de especulaciones sobre su futuro. Se ha informado que United pagará más de £ 16 millones más complemento para el portero, quien se espera que firme un contrato de cinco años.

Aquí, Las noticias de la tarde de Manchester Toma el último sobre el traslado de Lammens a Old Trafford;

¿Cuándo irá Lammens a Man Utd?

Se ha colocado un marco de tiempo en el interruptor del belga a Manchester. Sin embargo, ha habido otra oferta sorpresa de otros lugares que, aunque es poco probable, la transferencia podría retrasarse.

La salida turca HLN ha informado que Galatasaray ha producido «una oferta aumentada» para Lammens. Afortunadamente, se dice que todavía prefiere a United a otro club.

Manchester United ama al arquero Senne Lammens.

¿Podría Lammens jugar contra Burnley?

Sí, hay un mundo en el que Lammens podría hacer su debut en el United este fin de semana cuando Burnley hace el viaje a Old Trafford.

Según las reglas de la Premier League, los nuevos jugadores deben registrarse al mediodía en el último día hábil antes del juego que puedan presentar en el próximo partido. United se enfrentará a Burnley el sábado 30 de agosto a las 3 p.m. Tiempo del Reino Unido.

Eso significa que la transferencia debe completarse por almuerzo el viernes para poder grabar Lammens.

La próxima fecha límite es el lunes 1 de septiembre a las 7 p.m. Cuando la ventana de transferencia se cierra.

