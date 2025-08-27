Perfil de Dwi Hartono, motivador del propietario del tutor

Yakarta, Viva – número Dwi Hartono De repente en el centro de atención pública. Fue arrestado por la policía en Solo, Central Java, el sábado por la noche 23 de agosto de 2025.

Se sospecha que DWI es un actor intelectual detrás del secuestro y asesinato Cabeza de rama Banco BRI, Mohamad Ilham Pradipta (37). Junto con DWI, la policía reveló que había un total de 15 personas involucradas en este caso atroz.

Antecedentes y educación

Al informar de varias fuentes, Dwi Hartono nació el 6 de octubre de 1985 en Lahat, South Sumatra, pero grande en la Unidad 6 de Tirta Kencana Village, Distrito de Rimbo Bujang, Tebo Regency, Jambi.

Llevó la educación básica a la escuela secundaria en su ciudad natal antes de migrar a Java. Según los residentes, DWI todavía regresó a casa varias veces, incluida la asistencia al evento de reunión escolar.

Sendero

Antes de que su nombre fuera arrastrado por un caso penal, DWI era conocido como hombre de negocios. La policía dijo que su profesión era un gerente de tutoría en línea (Bimbel). Tiene dos compañías principales:

PT Hartono Mandiri Makmur – Mercado con sede en el área de Tourism City de Cibubur, Bogor.

PT Digitalización de la aplicación indonesia (DAI): plataforma de aprendizaje en línea también conocida como mi maestro.

Además, DWI a menudo se promueve a sí mismo como empresario de campo cruzado: propiedad, plantación, comercio, comercio electrónico, moda, para el cuidado de la piel.

Actividades en las redes sociales y YouTube

DWI es bastante popular en las redes sociales bajo el nombre de Klan Hartono. Su canal de YouTube tiene 169 mil suscriptores y más de 120 videos que contienen contenido comercial, motivación, inversión, actividades sociales. Algunos videos muestran lujosos estilos de vida y actividades comerciales.

Trabajo social

Se sabía que la figura de DWI era generosa. En marzo de 2024, dio becas a los estudiantes de secundaria de las víctimas de violación en North Lampung. La acción incluso asistió el famoso abogado Hotman Paris. También fundó la Fundación Hartono que se centró en la asistencia educativa.

En su ciudad natal, se sabe que a DWI le gusta ayudar a los eventos de los residentes, donando actividades juveniles, para proporcionar ambulancias de la aldea. Incluso invitó al famoso clérigo y al artista capital en el caso de que celebró.

Arresto en solitario

A finales de agosto de 2025, el buen nombre que se había adjunto a DWI se derrumbó. La policía lo estableció como uno de los secuestros y asesinatos de Ilham Pradipta.

Su arresto fue dramático. El 23 de agosto, el equipo conjunto de la Policía Metropolitana de Yakarta, la Policía de Semarang y la Policía Regional de Demak lograron bloquear el automóvil en el que viajaba en Solo.

La circulación del video de arresto mostró el pánico de los sospechosos cuando las autoridades obligan a ser expuestos.

Además de DWI, la policía también arrestó a otros dos actores intelectuales, YJ y AA. Un sospechoso con la C inicial fue arrestado un día después en el norte de Yakarta.

Caso de Ilham Pradipta

El caso comenzó el miércoles 20 de agosto de 2025, cuando Ilham fue emboscado en el estacionamiento del supermercado de Ciracas, East Yakarta. La acción de secuestro fue registrada por CCTV que mostraba que la víctima se vio obligada a entrar en un automóvil blanco.

Al día siguiente, el cuerpo de Ilham fue encontrado en la aldea de Sukasari, Bekasi, con la condición de las manos, los pies y los ojos atados por cinta adhesiva. Este evento sorprendió al público y se convirtió en un foco nacional.

La policía aseguró que, además de cuatro cerebros de los planificadores, había varios ejecutores de campo que habían sido arrestados. Hasta ahora, 15 personas han sido aseguradas relacionadas con el caso.