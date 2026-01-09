Se derrumbó el puente de acceso a Wisata Colo Kudus

Kudus (ANTARA) – El puente ubicado frente a la entrada de Colo Tourism, Colo Village, Dawe District, Kudus Regency, Java Central sufrió un deslizamiento de tierra debido a las fuertes lluvias y provocó que dos vehículos fueran arrastrados por el material del deslizamiento de tierra, aunque no hubo víctimas mortales el viernes.

El jefe de policía de Dawe, AKP Budianto en Kudus, dijo el viernes que el deslizamiento de tierra se produjo alrededor de las 7:30 pm después de que el distrito de Dawe fuera azotado por fuertes lluvias acompañadas de fuertes vientos desde la mañana.

«Debido a las fuertes lluvias que se prolongaron durante bastante tiempo, la estructura del suelo alrededor del puente se volvió inestable. Al final, el puente no pudo soportar la carga y sufrió un deslizamiento de tierra», dijo.

Según él, en el momento del incidente había dos vehículos estacionados en el puente, a saber, un Suzuki Ertiga y un camión cisterna Isuzu Elf. Ambos vehículos fueron arrastrados por el material del deslizamiento de tierra.

Los conductores sólo sufrieron heridas leves y fueron evacuados con éxito por agentes conjuntos en el lugar.

Tras el incidente, agentes de policía de Dawe junto con la Unidad de Tráfico de la Policía de Kudus y elementos relacionados acudieron inmediatamente a la escena del crimen (TKP).

Los oficiales están controlando el flujo de tráfico y aconsejando al público que no se acerque al lugar del deslizamiento de tierra para anticipar la posibilidad de más deslizamientos de tierra.

El jefe de policía de Kudus, AKBP, Heru Dwi Purnomo, también visitó directamente el lugar del incidente para garantizar que el manejo se llevara a cabo de acuerdo con los procedimientos y acelerar la coordinación interinstitucional para asegurar y abordar el impacto de los deslizamientos de tierra en la ruta turística de Colo.

«Nos aseguramos de que la seguridad del sitio sea óptima y continúa la coordinación con las autoridades pertinentes, para que el manejo pueda realizarse de manera rápida y precisa», dice Heru.

Hasta el momento, los agentes siguen vigilando las condiciones del lugar.

Mientras tanto, el acceso por carretera alrededor del puente se ha restringido para mantener la seguridad de los usuarios de la carretera y evitar mayores riesgos.

