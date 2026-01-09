Contenido viral sobre jóvenes que se casan a los 19 años, el gobierno te lo recuerda

Jacarta – Ministerio de Población y Desarrollo Familiar (Kemendukbangga)/BKKBN abre tu voz sobre el contenido de video viral del creador llamado azkiave Cual joven casado a la edad de 19 años con su marido de 29 años.

El secretario del Ministerio de Educación y Cultura/BKKBN, Budi Setiyono, afirmó que la cuestión del matrimonio juvenil debe discutirse desde una perspectiva demográfica porque el matrimonio no puede verse sólo como un acontecimiento social, sino también como un factor que puede influir en la estructura de la población, la salud, la educación y la economía.

«El matrimonio joven puede tener un impacto directo en la calidad de los recursos humanos porque a menudo ocurre a una edad en la que las personas aún no son maduras física, mental y socialmente. Si esta práctica se generaliza, el impacto no sólo afectará a las personas, sino también a la sociedad y al país, especialmente en el contexto del desarrollo a largo plazo», dijo Budi, citado en ANTARA, el viernes 9 de enero de 2026.

Hasta ahora, la gente en Indonesia supone que el matrimonio precoz a menudo se refiere al comportamiento de personas que deciden formar una familia antes de llegar a la edad adulta, tanto desde el punto de vista biológico, psicológico como social.

Aun así, Budi explicó que el matrimonio debe verse desde una perspectiva demográfica y de desarrollo. Kemendukbangga/BKKBN advierte que el matrimonio no debe celebrarse a una edad temprana.

«En el contexto del desarrollo, el matrimonio a una edad temprana se asocia a menudo con una educación limitada, falta de preparación económica y falta de comprensión sobre la salud reproductiva. Desde una perspectiva demográfica, el matrimonio demasiado temprano tiende a estar correlacionado con altos riesgos sociales, económicos y de salud», dijo.

Además, dijo Budi, el matrimonio debe llevarse a cabo cuando la futura esposa y el marido hayan alcanzado la madurez física, psicológica, social y económica.

La conciencia de cómo prepararse cuidadosamente para el matrimonio debe ser una preocupación para ambas partes antes de decidir vivir juntos y formar una familia.

Anteriormente se discutió mucho en las redes sociales sobre la decisión de un creador de contenido llamado Azkiave que decidió casarse siendo relativamente joven (19).

En uno de los contenidos, Azkiave charla con su marido y le pide su opinión sobre qué medidas se deben tomar para los egresados ​​de bachillerato que no son aceptados en la universidad.