Oficial de Washington DC muere después de ser atropellado por un vehículo – Oficial legal

Washington DC – Terry Bennett, un oficial de la Policía Metropolitana de 32 años, murió el miércoles después de sufrir heridas graves en un accidente mientras ayudaba a un conductor varado en la Interestatal 695 el mes pasado.
Bennett estaba ayudando a un automovilista que se había quedado sin gasolina en los carriles en dirección este de la I-695 cerca de South Capitol Street el martes 23 de diciembre de 2025 aproximadamente a las 10:10 p.m. cuando fue atropellado por un segundo vehículo que viajaba a alta velocidad. Bennett fue transportado a un hospital local, donde permaneció durante dos semanas antes de sucumbir a sus heridas.
El conductor que atropelló a Bennett permaneció en el lugar y aún no se han presentado cargos.
Bennett era un veterano de ocho años en el MPD y prestaba servicio en el Primer Distrito después de graduarse de la Academia de Policía Metropolitana. Nació en Washington y se graduó de Ballou Senior High School. También obtuvo un título de la Universidad Bucknell. Bennett pasó más de una década asesorando a jóvenes, incluido entrenador de fútbol, y era conocido por trabajar para generar confianza y fortalecer las relaciones entre las fuerzas del orden y la comunidad.
Consejos de entrenamiento de Travis Yates
Los consejos de capacitación se brindan únicamente como recordatorios generales estándar de la industria derivados de prácticas de seguridad comunes y consideraciones de políticas típicas. No se basan en ningún conocimiento previo de este incidente específico, no asumen qué acciones se tomaron y no deben interpretarse como comentarios sobre las decisiones tomadas en el terreno.
Piense en la asistencia en carretera como un escenario de alto riesgo. Su principal amenaza puede ser el tráfico, no la persona que llama.
Coloque el vehículo patrulla para crear una zona de amortiguamiento aguas arriba y maximizar la protección del área de contacto.
Utilice ropa muy visible, especialmente cuando trabaje con poca luz.
Mantenga su cuerpo fuera de los carriles tanto como sea posible y asegúrese de que su espalda no esté al tráfico en movimiento.
Hacer uso consciente de la iluminación. Equilibra la visibilidad de la escena con el riesgo de deslumbrar al tráfico que viene en sentido contrario.
Llame a una unidad adicional para el control del tráfico lo antes posible si el arcén es estrecho, la visibilidad es limitada o la velocidad es alta.
Proporcione roles claros. Un oficial controla al automovilista, mientras que otro escanea el tráfico y mantiene el conocimiento de la situación.
Utilice conos, bengalas u otros equipos de advertencia de tráfico si están disponibles y son apropiados para ampliar la zona de seguridad.
El Dr. Travis Yates ha sido pionero en el campo del riesgo conductual para ayudar a los oficiales y líderes a identificar, evaluar y articular el riesgo en situaciones inciertas que evolucionan rápidamente. Lea más sobre el marco de riesgo conductual de FOCUS.
