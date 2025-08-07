Presidente del Consejo Honorario Central de PWI Visite USM

SEMARANG (Antara) – Presidente del Consejo Honorario Central de PWI, Sasongko Tedjo se MM visitó la Universidad Semarang (USM) para mantenerse en contacto con las filas de los líderes de la USM.

La visita de Sasongko al director de marketing de SMOL.ID fue recibida directamente por el presidente de la Fundación de Alumni de la UNDIP, Prof. DR. Sudharto P Hadi Mes PhD, miembro de la Fundación de Alumni de Undip IR Soarsojo Ipu y el Rector de la USM Dr. Supari St Mt en la Fundación el jueves.

La reunión tuvo lugar, se relajó y ocasionalmente estalló con una broma que invitó a la risa. Su reunión, aunque bastante corta pero llena de significado.

«En el pasado a menudo interpretaba a los socios de tenis con Mas Muhaimin. Ahora, debido a mi trabajo ocupado en Yakarta, rara vez juego tenis. Pero si me desafiaran, podría, no practicé físicamente», dijo Sasongko con una sonrisa.

Cuando escuchó el espíritu de Sasongko, la atmósfera estaba rota. Sasongko también elogió el éxito de USM para lograr una acreditación superior.

No solo eso, el ex editor, en el principal de Suara Merdeka, quien actualmente es presidente de Smol.id, también se sorprendió de la existencia del Museo de la Universidad de Semarang.

Wow, Great USM tiene un museo. Muy raramente, universidades que tienen museos. La comunidad, los estudiantes o los invitados de la USM, si desea saber sobre USM, solo mire el museo. Aprecio a USM, porque el edificio no solo es hermoso, sino que también tiene una historia que puede ser una inspiración para muchas personas «, dijo Sasongko.

USM -Kanselier, el Dr. Supari St. Mt, dijo que su partido estaba agradecido y se convirtió en un honor porque fue visitado por el presidente del Consejo Honorario Central de PWI, Sasongko Tedjo Se MM.

Esperaba que la visita fortaleciera la relación y abriera el camino para establecer la cooperación. «Esperamos que haya cooperación en el futuro que traiga beneficios a ambas partes», dijo De Kanselier.