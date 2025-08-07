JCI furiosamente 0.18% después de que Estados Unidos adoptó un arancel del 19 por ciento para Indonesia

Yakarta, Viva – Índice de precios de acciones compuestas (Ihsg) cerrado debilitado delgada en 0.18 por ciento o 13,567 puntos a 7,490,183 en la negociación el miércoles 7 de agosto de 2025.

Leer también: Los aranceles de Trump 19 por ciento entran en vigor hoy, mira a 10 productos de exportación indonesios que están amenazados



El analista de Phintraco Sekuritas reveló que la corrección de CSPI supuestamente fue una respuesta de mercado negativa sobre su promulgación arancel Recíproco a partir de hoy, miércoles 7 de agosto de 2025. Donde se le cobra a Indonesia un arancel del 19 por ciento por los Estados Unidos.

La presión sobre el índice también se exacerba por la acción ganancia Tomando avanzado en el stock-Acciones de conglomerado. Esto sigue al rally que había ocurrido en los últimos días.

Leer también: IHSG SESIÓN Gané 37 puntos, 3 emisores del sector de materia prima triunfaron



En términos de técnicos, el indicador RSI estocástico ha entrado en el área de sobreventa, lo que indica que la posibilidad de vender presión comienza a ser limitada. Sin embargo, los indicadores MACD aún muestran el potencial de tendencias de debilitamiento continuo, con histogramas negativos más amplios y un mayor volumen de venta.

https://www.youtube.com/watch?v=4uixkhlkp7g

Leer también: Comprar petróleo ruso, India tiene una tasa adicional del 25 por ciento de Trump



El sector tecnológico es la mayor presión, que es una corrección del 4.46 por ciento. Seguido por el sector de infraestructura que cayó un 1,64 por ciento y el sector de transporte en un 0,47 por ciento.

Por el contrario, el sector de materia prima básica registró un fortalecimiento de 1.21 por ciento, seguido de un aumento en el sector Cyclicasl 0.61 por ciento y para la salud en un 0.51 por ciento.

Además, Phintraco Sekuritas informó a tres emisores de existencias brillantes a pesar de que el JCI estaba desplomado. Las acciones de Top Gainerd se llenan por:

PT Amman Mineral International TBK (AMMN)

Las acciones de AMMN le robaron la atención del mercado con un aumento de los precios en un 16.17 por ciento a 8,800, convirtiéndose en la mayor transacción de Rp8.8 billones en la actualidad.

PT Medco Power Indonesia TBK (MEDC)



Medco Energy Adquisición de los derechos de participación de Repsol en el bloque de corredor

Las acciones de MEDC también registraron un rendimiento positivo, que se disparó 5.53 por ciento o 65 puntos y cerró a 1,240.

PT Vale Indonesia TBK (INCO)

Las acciones de Inco siguieron con un aumento de 5.40 por ciento o 210 puntos a 4,100.