La reacción de la Sra. Nia Seller de Foods Fried después del asesino de su hija fue sentenciado a muerte: ¡eso vale la pena!

Pariasan, Viva – La sentencia de muerte sentenciada a Indra Septiarman alias en dragón, los perpetradores del asesinato y violación de Su sari Curnia, Vendedor de niña frita En Pariader, fue recibido con alivio por la familia de la víctima.

La madre de la víctima, Ely, no pudo ocultar sus sentimientos. Con voz baja, expresó su satisfacción con el veredicto transmitido por el panel de jueces del Tribunal de Distrito de Pariasan.

«Combinado con sus acciones», dijo Ely, citado por Dati TVONENEWSJueves 7 de agosto de 2025. Para él, MUERTO es una respuesta adecuada a la acción atroz del acusado a su hija.

El panel de jueces declaró que Indra se probó legal y convincentemente cometido asesinato y violación premeditados. El evento desgarrador ocurrió en el área de Kayu Tanam, Regencia de Padang Pariader en septiembre de 2024. El veredicto se vio fortalecido por varios hechos de juicio, que van desde declaraciones de testigos hasta evidencia encontrada en la escena.

Indra Septiarman, asesina de niñas fritas y víctimas, Nia Kurnia Sari.

El juez principal Dedi Kuswara explicó que el acusado no mostró una razón sólida para aliviar la sentencia. De hecho, se observó que Indra estaba involucrada en casos de abuso infantil y abuso de drogas antes.

Pero, por otro lado, el equipo legal del acusado consideró que había una serie de irregularidades en el veredicto. Según el abogado de Dragon, Dafriyon, no hay evidencia fuerte que conduzca al elemento del asesinato premeditado como se menciona en el Artículo 340 del Código Penal. Dijo que la cuerda de la rafia utilizada como evidencia era solo una «coerción legal» para atrapar a su cliente.

El abogado también confirmó que apelarían. También planean luchar por la amnistía al presidente Prabowo Subianto para que la pena de muerte contra los sentidos pueda cancelarse o aliviarse.

Este caso comenzó cuando Indra y tres de sus amigos compraron alimentos fritos de la víctima. Después de eso, Indra siguió a Nia sola con malas intenciones. Trajo una cuerda que había sido preparada para sostener y violar a la víctima. La acción salvaje se llevó a cabo en una colina, antes de que finalmente la víctima fuera enterrada viva con una profundidad de un metro, a solo 300 metros de la escena.