Presidente de la DPRD central de Java: Enmienda APBD 2025 Focus Three Sectores

SEMARANG (Antara) – Presidente del DPRD Central Java Sumanto dijo que la enmienda APBD en 2025 el enfoque de los tres sectores principales, a saber, infraestructura, pobreza y salud,.

«Presupuestamos que tenemos una rehabilitación doméstica inhabitable, tanto del centro como en la región, incluidas las provincias y lluvias/ciudades más tarde. Hay más y cambios, se trata de concentrarse en la infraestructura de la seguridad alimentaria», dijo Sumanto el jueves en Semarang.

Explicó que la estructura de la enmienda APBD en Java Central 2025 incluyó la facturación de RP24.57 billones y gastos de RP25.15 billones. Mientras que el déficit de Rp577 mil millones se concluye con la misma cantidad de financiamiento.

La aprobación de la Enmienda APBD 2025 se determinó durante una reunión plenaria presidida por el presidente del DPRD Central de Java Sumanto en el edificio Berli, Semarang, martes (5/8).

Mientras que los miembros de la agencia de presupuesto de DPRD Central de Java, Sugiyarto, agregaron que su partido dio una serie de recomendaciones al gobierno provincial de Java Central para apoyar la visión y la misión del jefe regional.

Dijo que se aconsejó al gobierno provincial central de Java que asignara una serie de presupuestos estratégicos dirigidos al desarrollo de infraestructura para apoyar el crecimiento económico y la conectividad interregional. Además, debe haber un aumento en la educación y los servicios de salud para la comunidad.

«También recomendamos fortalecer la seguridad alimentaria mediante el desarrollo de programas que apoyen la seguridad alimentaria regional para garantizar la disponibilidad y el acceso de los alimentos para toda la comunidad», dijo.

La Agencia Central de Presupuesto de DPRD de Java también recomienda la optimización de los ingresos originales regionales (PAD) diseñando nuevos avances en el sistema local de recaudación de impuestos para aumentar la efectividad y la eficiencia. Además, la cooperación y la coordinación con la administración del distrito/ciudad se están fortaleciendo en la gestión de los ingresos regionales.

«El gobierno provincial también debe desarrollar un sistema fiscal en línea para facilitar a la comunidad a cumplir con la obligación de pagar impuestos», dijo.

Agregó que se espera que la preparación del presupuesto del gobierno provincial central de Java diga prioridad a la asignación de los programas más importantes que apoyan la visión y la misión del jefe regional. El gobierno provincial también debe establecer prioridades del programa para garantizar que la estructura APBD no experimente cambios significativos si existe una regulación de eficiencia del gobierno central.

«Al priorizar los programas más importantes, se espera que la implementación del desarrollo regional se implementa de acuerdo con el plan, aunque hay cambios en las medidas políticas de nivel nacional», dijo.

Java Central Gouverneur Ahmad Lutfi agradeció una buena cooperación entre el gobierno provincial y la DPRD que había impuesto un acuerdo como base para el desarrollo.

«Esperemos que los resultados de este Acuerdo puedan proporcionar los máximos beneficios para las personas de Java Central. De acuerdo con las fases que se han establecido, el borrador del esquema en APBD 2025 se enviará al Ministro del Interior dentro de los 15 días hábiles para una evaluación», dijo Lutfi.

El proceso de evaluación está destinado a garantizar que el cambio APBD esté de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables.

