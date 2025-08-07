MidJourney dice que Disney no puede prohibir el entrenamiento de IA

Intermediario emitió su primera respuesta a una demanda presentada por Disney y Universal, argumentando que los estudios no tienen poder para evitar la capacitación de IA en sus obras.

Los estudios Acusado a la mediana edad – Una plataforma de imagen AI de inicio, de «infracción de derechos de autor vasta, intencional e implacable» en una demanda presentada en junio, alegando que los usuarios en la plataforma pudieron producir copias casi idénticas de los caracteres con derechos de autor de los estudios.

En Respuesta presentada el miércoles por la nocheMidJourney argumentó que el entrenamiento de IA está protegido como «uso justo».

«La ley de derechos de autor no confiere un control absoluto sobre el uso de obras con derechos de autor», argumentaron los abogados de Midjourney. «El monopolio limitado otorgado por los derechos de autor debe dar paso al uso justo, que salvaguardan los intereses públicos compensatorios en el libre flujo de ideas e información».

MidJourney también argumentó que los estudios están tratando de «tenerlo en ambos sentidos», utilizando herramientas de IA mismas mientras buscan castigar un servicio de IA popular. Según la presentación, MidJourney es una herramienta popular entre las compañías de efectos visuales y otros proveedores que trabajan con Disney y Universal.

La respuesta también establece que «muchas docenas» de los suscriptores de MidJourney tienen direcciones de correo electrónico vinculadas a Disney y Universal, lo que sugiere que los propios empleados de los estudios también están utilizando el servicio. Los abogados de MidJourney también señalan que el CEO de Disney, Bob Iger, habló con aprobación de IA durante una reunión anual en marzoDecir que «la tecnología es una herramienta invaluable para los artistas».

«Los demandantes no pueden tenerlo en ambos sentidos, tratando de obtener ganancias, a través de su uso de MidJourney y otras herramientas generativas de IA, desde las prácticas de capacitación de IA estándar de la industria, por un lado, mientras que, por otro lado, acusan a Midjourney de irregularidades por las mismas», dice el archivo.

La demanda universal de Disney se centra en gran medida en las salidas de IA, argumentando que los usuarios de mediana edad están creando imágenes que son sustancialmente similares a las obras con derechos de autor de los estudios. En ese sentido, la demanda es diferente de otras demandas que han argumentado que la capacitación de IA solo constituye una infracción.

En respuesta, MidJourney afirma que sus usuarios deben adherirse a los términos de servicio, lo que prohíbe infringir los derechos de propiedad intelectual. Pero simplemente crear imágenes similares a las obras con derechos de autor no es suficiente para mostrar una infracción, argumentan los abogados de la compañía.

«De hecho, hay cualquier cantidad de motivos legítimos y no infractores para crear imágenes que incorporan personajes de la cultura popular como los reclamados por los demandantes, incluidos los fanáticos no comerciales, la experimentación y la ideación, y los comentarios y las críticas sociales», escribieron los abogados de Midjourney. «Los demandantes buscan sofocarlos a todos».

MidJourney está representado por Bobby Ghajar, John Paul Oleksiuk, Judd Lauter y Ellie Dupler de Cooley LLP. Ghajar también representa a Meta en un caso en el que los autores han acusado a la compañía de capacitar ilícitamente su modelo de idioma IA en sus libros.