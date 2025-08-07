¡El mundo laboral es difícil! Eche un vistazo a la historia de los solicitantes de empleo Enviar cientos de solicitudes pero rechazó muchas veces

Yakarta, Viva – Encontrar trabajo no es una cuestión fácil. Especialmente en la era digital, cuando la competencia es más alta y la compañía recibe miles de solicitudes en cuestión de horas. Muchas personas, incluidos los ciudadanos indonesios, experimentaron frustración porque habían enviado decenas a cientos cubrir trabajar sin resultados.

Sin embargo, detrás de todo eso, hay historias reales de varias partes del mundo que demuestran que la perseverancia y la estrategia adecuadas pueden cambiar todo.

Aquí hay cinco historias inspiradoras de aquellos que han experimentado un rechazo de cientos de veces, pero aún así aumentaron y finalmente lograron encontrar una manera.

Miles de trabajadores Padati Mega Career Expo Foto : Vivanews/Anhar Rizki Affandi

1. Pamela, diseñador de UX de Seattle (EE. UU.)

Pamela, una profesional con una experiencia de 15 años en el campo del diseño de productos y UX, experimentó un momento difícil después de la pandemia. Durante tres años buscando trabajo, ha enviado más de 500 solicitudes y recibió solo rechazo, sin una sola llamada de entrevista.

En su escritura reflexiva sobre el medio, reveló la presión mental que enfrentó, pero también compartió que la comunidad buscador ser su salvador. Pamela finalmente ha aumentado, renovó el enfoque y ahora ha vuelto a ella.

2. Deanna Woodhouse-Hawkins, Birmingham (Inggris)

Deanna, un graduado de 25 años, requiere 1.219 solicitudes para finalmente obtener su primer trabajo. Afirmó tener que ajustar el CV para cada posición, mientras continuó perfeccionando las habilidades en el campo de la programación durante el período de desempleo.

Su lucha se convirtió en el centro de atención de los medios británicos como un símbolo de cuán difícil acceso para trabajar para los recién graduados en la era de la automatización y la competencia global. Después de casi rendirse, Deanna ahora trabaja en el campo de TI con un salario estable y continúa creciendo.

3. Sophie Ward, Inglaterra a Australia

Sophie se mudó a Australia y solicitó un trabajo como cuidador infantil. Afirmó haber enviado cientos de solicitudes antes de que finalmente fuera recibida por una familia. Pero sorprendentemente, Sophie solo duró 10 minutos el primer día de trabajo porque no pudo tratar con bebés que lloraron juntos.

La historia es viral en las redes sociales y causa el debate: ¿Sophie está demasiado mimada o no es adecuada en ese campo?

4. Medha, recién graduado de Bristol (Inglaterra)

Medha, una graduada de medios y comunicación, proviene de una familia de bajos ingresos. Ha enviado 300 solicitudes, recibió 299 rechazos y se había sentido desesperado para perder la confianza.

Luego se unió al programa OurCity2030, una iniciativa local que acompañó a los solicitantes de empleo de antecedentes marginales. Gracias a la capacitación intensiva y al apoyo psicológico, Medha finalmente consiguió un trabajo en el aeroespacial Bristol como personal de marketing.

La historia inspiró a muchos recién graduados en el Reino Unido que el apoyo de la comunidad puede ser un determinante en el desafiante proceso de búsqueda de empleo.

5. Dhruv Loya, estudiante indio en los Estados Unidos

Dhruv es un graduado técnico biomédico de SUNY Buffalo, Estados Unidos. Después de graduarse, envió cientos de solicitudes a varias compañías, pero continuó recibiendo rechazo.

Fue solo cuando se centró en construir una red profesional y recibió una referencia, fue aceptado para trabajar en Tesla como especialista en soporte técnico de Powerwall. Dhruv enfatizó que la estrategia correcta es mucho más importante que solo la cantidad de aplicación.

Las cinco historias anteriores demuestran que enviar cientos de solicitudes de empleo no es extraordinaria, pero la forma en que responde al rechazo y ajusta la estrategia es crucial. La clave es la consistencia, la mejora continua y no tener miedo de pedir ayuda.