Gunungkidul (Antara) – PT PLN (Persero) Unidad Central de Distribución de Java y Diy (PLN UID Central Java & Diy) a través de una de las unidades de servicio al cliente que implementa unidades, a saber, PLN UP3 YOGYAKARTA sigue siendo su papel activo para fomentar un kity sano y de energía. Yogyakarta.

A través de este programa, PLN ofrece ayuda de no menos de 100 unidades de remolcadores de arroz para los residentes de más asta, mientras que un estilo de vida moderno en el estilo de vida basado en la electricidad que respalda un estilo de vida saludable, eficiente y digno.

Gunungkidul, como una de las regiones con un desafío de bienestar bastante alto, todavía se enfrenta a las limitaciones económicas, especialmente entre las familias previas a la mastización. Muchas familias no tienen suficientes electrodomésticos de cocina, incluida la práctica olla de arroz (cocina de arroz), lo que en realidad juega un papel importante en el mantenimiento de la seguridad alimentaria, la limpieza de alimentos y la eficiencia energética en el hogar.

Los mil programas de cocina saludable están destinados a facilitar a las familias de la más mastización para cumplir con las necesidades básicas correctas al ofrecer utensilios de cocina prácticos e higiénicos, de modo que el agotamiento diario de alimentos esté más garantizado. Además, este programa también está destinado a aumentar el tiempo y la eficiencia energética, especialmente para las amas de casa, para que puedan concentrarse más en otras actividades productivas.

Mediante el uso de dispositivos electrónicos como bañeras de arroz, el proceso de cocción se vuelve más rápido, más limpio y no requiere supervisión continua, por lo que es adecuado para familias con alta movilidad. En términos más generales, se espera que este programa apoye el establecimiento de un estilo de vida saludable y limpio en el entorno familiar preannerador, así como fortalecer los esfuerzos de la reducción de la pobreza al ofrecer instalaciones domésticas decentes y apoyar una vida diaria más digna.

Uno de los destinatarios de la ayuda, Sumarmiyati, residente de Ngasem Hamlet, pueblo de Botikaya, expresó su gratitud por la ayuda de PLN. Espera que la ayuda sea útil para que cocine todos los días.

«Me ayudan mucho por la ayuda de los conductos de arroz de este PLN. Ojalá la olla de arroz sea útil para que nos haga más fácil cocinar todos los días. Gracias por favor», dijo Sumarmiyati.

El jefe de la aldea de Botikun Wasija expresó su aprecio por cuidar a los habitantes de su aldea. También espera que los residentes puedan mantener su salud con esta ayuda porque ya no usan leña cuya contaminación tiene un alto riesgo.

«Agradecemos a PLN por su preocupación por estos mil programas de cocina saludables. Esta asistencia de la olla de arroz es muy útil para mantener la salud, dada la contaminación de la leña de alto riesgo. Esperemos que esto sea accesible para toda la comunidad en el futuro», concluyó Wasija.

La valoración también vino del Totok Daryanto, miembro de la Cámara de Representantes de la República de Indonesia (DPR RI) Comité XII. Dijo que PLN llevó a cabo la tarea del servicio comunitario, uno de los cuales fue ofreciendo conocimiento y ayuda de electricidad a la comunidad que necesitaba a través de mil programas de cocina saludables.

«Esperemos que esta ayuda haga que la comunidad sea más inteligente para ajustar la tecnología existente, para volverse más saludable en el desempeño de las tareas diarias. Y con suerte la comunidad de Botokan aumenta», concluyó Totok.

Mientras tanto, el Director Gerente de PLN UID CENTRAL JAVA & DIY, Suggg Widodo, enfatizó la dedicación de PLN para apoyar la transformación de energía a las aldeas remotas. También recordó la importancia de la preocupación de la comunidad por la seguridad de la electricidad.

«La energía eléctrica no es solo una cuestión de iluminación, sino también de cómo cambiamos el estilo de vida para mejor. Este programa es parte de la dedicación de PLN para presentar una cocina limpia, saludable y económica y acelerar la transición de la energía a nivel de hogar», dijo Sugeng Widodo.

Con el espíritu de cooperación y preocupación para los ciudadanos, PLN espera que este programa sea un paso concreto para traer una vida más saludable y más próspera en las áreas necesitadas.