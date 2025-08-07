Tratar de estar libre de enfermedades es completamente nuestra responsabilidad







Los médicos han sonado la alarma TB extrapulmonarUno que no afecta los pulmones sino la columna vertebral, los ganglios linfáticos, el abdomen, los huesos y el cerebro. Un informe en este documento declaró que esta TB no respiratoria a menudo imita otras enfermedades graves como el cáncer, lo que hace que sea más difícil de detectar.

Según 2024, datos del Programa Nacional de Eliminación de TB, India registró 26.07 lakh casos de TB, los más altos de la historia. Aunque la incidencia de TB ha disminuido en un 17.7 por ciento desde 2015 y las muertes relacionadas con la TB en un 21.4 por ciento, el aumento de los casos de TB no pulmonares indica la necesidad de una mayor conciencia. Los expertos médicos han señalado que la inmunidad comprometida, la mala nutrición y los cambios en el estilo de vida pospandémico tienen la culpa del aumento en estos casos.

Para aquellos que viven en ciudades de ritmo rápido como MumbaiPor ejemplo, la nutrición y el autocuidado adecuados generalmente se encuentran en la parte inferior de la lista de prioridades. Falta las comidas principales porque tenemos que atrapar trenes o comer comida chatarra porque es fácilmente accesible, no duerme lo suficiente ya que tenemos horas de viaje durante el día para llegar a los lugares de trabajo, son contribuyentes insidiosos a la inmunidad comprometida. Otro problema, los expertos citan, es el uso indiscriminado de antibióticos para tratar cada dolencia. Una y otra vez, se nos ha dicho que los antibióticos se usan únicamente para tratar las infecciones bacterianas, sin embargo, continúan siendo prescritos para infecciones virales en las que tienen un efecto cero.

Sería erróneo para nosotros pensar que la TB no puede afectarnos, ya que una inmunidad comprometida no tiene signos hasta que contragemos una dolencia o enfermedad debido a ello. Un médico superior involucrado con el programa de erradicación de la TB del gobierno dijo que las bacterias de la tuberculosis existen en la mayoría de las personas, pero permanecen inactivas hasta que la inmunidad disminuye.

Protegiéndonos de enfermedades Y las dolencias agudas dependen completamente de nosotros. Los médicos solo pueden tratar los síntomas; Abordar la causa raíz es nuestra responsabilidad.





