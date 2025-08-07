IHSG tiene la oportunidad de fortalecer, echar un vistazo a 5 recomendaciones para las acciones potenciales Cuan

Jacarta, VIVA – Índice de precios de acciones compuestas (Ihsg) Se prevé que se mueva relativamente en la negociación del jueves 7 de agosto de 2025. En la sesión anterior, el JCI se cerró fortificado El 0,68 por ciento se convirtió en 7,515.18.

Analista Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova vio señal positiva. El escenario se puede realizar si el índice no cae por debajo del nivel de 7,447.

«JCI tiende a aumentar y penetrar más de 7,579 resistencia hoy», dijo Ivan en su investigación, el jueves 7 de agosto de 2025.

Mientras tanto, la existencia de penetraciones bajo 7447 abrirá oportunidades para la corrección. Donde el JCI revestirá el área de 7.432 como su punto de apoyo más cercano.



Asiático comparte las ilustraciones disminuyendo

Los puntos de soporte de soporte de JCI están en 7,432, 7,354 y 7,271 niveles. Mientras que los puntos de resistencia están en posiciones en 7,579, 7,667, 7,720 y 7,805.

Además, Ivan filtró varios emisores de acciones calculados por el potencial cómo. Recomendaciones de stock que es apropiado para que los inversores y los comerciantes observen, incluidos:

Pt Indofood Sukses Makmur Tbk (Indf)

Recomendaciones: Compra de negociación

Área de compra: 7,950-8,150

Precio objetivo: 8,700

PT Innosat TBK (Isat)

Recomendaciones: Compra de negociación

Área de compra: 2,050-2.120

Precio objetivo: 2,310

PT Merdeka Gold Gold TBK (MDKA)

Recomendaciones: Compre sobre debilidad

Área de compra: 2,020-2,170

Precio objetivo: 2,600

PT Telekomunikasi Indonesia TBK (TLKM)

Recomendaciones: Tome ganancias

Precio objetivo: 3,060

PT United Tractors TBK (fals)

Recomendaciones: Hold

Precio objetivo: 24,625