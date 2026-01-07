PDAM Tirta Moedal Semarang apunta a 10.000 nuevos clientes cada año

Semarang (ANTARA) – La Compañía Regional de Agua Potable (PDAM) Tirta Moedal, en la ciudad de Semarang, tiene como objetivo atraer al menos 10.000 nuevos clientes para servicios de agua potable por año.

El director jefe de la ciudad de PDAM Semarang, Ady Setiawan, en Semarang, dijo el miércoles que el número de clientes de servicios de agua potable alcanza actualmente las 203.000 conexiones.

«Tenemos un programa para aumentar la cobertura del servicio y apuntar a al menos 10.000 nuevos clientes cada año», dijo la figura conocida popularmente como Mas Wawan después de su toma de posesión.

Con una posición actual de 203.000 clientes, se muestra optimista de poder aumentar la cobertura del servicio hasta llegar a 250.000 clientes al final de su mandato.

Como nuevo líder, está comprometido a implementar cambios significativos en los servicios de agua potable en la ciudad de Semarang, con un enfoque principal en la eficiencia técnica y la conservación del medio ambiente.

Enfatizó que el manejo rápido y receptivo de las quejas de los clientes será una prioridad a corto plazo, así como el aumento de los ingresos locales (PAD) a través de la eficiencia de los costos operativos.

Una de las cuestiones cruciales planteadas fue el uso masivo de aguas subterráneas en la ciudad de Semarang. Hizo hincapié en que fortalecerá la aplicación de la ley a través de regulaciones regionales (Perda) sobre el control de las aguas subterráneas.

«Compensaremos esto acelerando la disponibilidad de suministro, especialmente optimizando el SPAM en West Semarang y planeando desarrollar SPAM en East Semarang o Jragung», dijo.

En cuanto a la tasa de fuga de agua, que actualmente sigue siendo del 42 por ciento, el PDAM de la ciudad de Semarang adoptará dos enfoques principales, a saber, el administrativo y el comercial.

“Controlaremos las conexiones ilegales, mejoraremos el sistema de lectura de medidores para que el consumo se mida proporcionalmente y aumentaremos la capacidad de consumo de los clientes”, afirmó.

Mientras tanto, la alcaldesa de Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, espera que PDAM Tirta Moedal pueda proporcionar mejores servicios de agua potable a la comunidad en el futuro.

«En el futuro habrá desafíos, parece que el SPAM (sistema de suministro de agua potable) de West Semarang se sumará al SPAM de Semarang Oriental. Este desafío debe abordarse», dijo.

Espera que la construcción de SPAM de East Semarang pueda iniciarse cooperando con terceros, ya que esto puede aumentar el número de redes.

“Sí, espero que pueda comenzar pronto y, en última instancia, espero que la comunidad pueda recibir un mejor servicio”, dijo.

