Ibrahim Risyad no está de acuerdo con que Salshabilla Adriani se convierta en ama de casa: ¡simplemente no tiene sentido!

Jacarta – Ibrahim Rishad Recibió duras críticas del público porque expresó su desacuerdo con convertir a su esposa en ama de casa a tiempo completo (IRT).

desde que me casé Salshabilla Adriani El 7 de julio de 2024, los dos nunca habían sido afectados por rumores negativos sobre la situación de su hogar. ¡Vamos, desplázate más!

Sin embargo, recientemente se ha convertido en tema de discusión la declaración de Ibrahim Risyad sobre no permitir que Salshabilla Adriani se convierta en ama de casa.

En una transmisión de YouTube, se le preguntó a Ibrahim Risyad sobre la posibilidad de que Salshabilla Adriani pidiera dejar de trabajar y que su marido pagara todas sus necesidades de subsistencia.

Como socio, Ibrahim Risyad admitió inmediatamente que era imposible afrontar los deseos de Salshabilla.

«No creo que pueda», dijo Ibrahim Risyad, citando la transmisión en YouTube de Debi y Marco, el miércoles 7 de enero de 2026.

Aunque Salshabilla Adriani podía hacerse cargo de la casa y servir a su marido por completo, Ibrahim Risyad todavía no estaba de acuerdo.

Según Ibrahim Risyad, este deseo no le proporcionó los mismos beneficios. Además, el cuidado de la casa también lo puede realizar un asistente doméstico para que Salshabilla Adriani no deje de trabajar.

«Como nosotros, como maridos, siempre haremos lo que nuestras esposas quieran, no creo que tenga sentido», afirmó Ibrahim Risyad.

«No se trata de manzanas con manzanas, ¿sabes? Él se ocupa de la casa, tú puedes cuidarla con tu hermana», subrayó.

Parece que Ibrahim Risyad no es el tipo de marido que mima a su esposa. Destacó que hubo un acuerdo que se había hecho con su esposa desde el inicio del matrimonio.

Ibrahim Risyad y Salshabilla Adriani prometieron trabajar juntos para ser productivos y producir resultados. Por tanto, si Salshabilla Adriani quiere algo, tiene que trabajar en ello.

«Así que, en mi opinión, si quiere algo, también tiene que intentar conseguirlo», afirmó Ibrahim Risyad.

Se sabe que Ibrahim Risyad y Salshabilla Adriani están activos en el mundo del entretenimiento de Indonesia. A ambos todavía les gusta involucrarse en proyectos cinematográficos y telenovelas. Hasta ahora, la pareja no ha sido bendecida con hijos, por lo que aún pueden concentrarse en su propio desarrollo personal.