Pati llovió el aumento de PBB-P2

PATI, Java Central (Antara) – Regente Pati Sudewo ha cancelado oficialmente la política del aumento de la tierra y los edificios urbanos y urbanos (PBB -P2) después de recibir el rechazo del público que se opuso a un aumento de hasta el 250 por ciento, aunque no experimentó un aumento fantástico por completo.

«Las tasas de PBB-P2 se devuelven a la normalidad, lo mismo que 2024», dijo el regente de Pati Sudewo acompañado por Kajari Pati, Dandim 0718 Jefe de Policía Pati y Pati en Pati, Central Java, el viernes.

Sudewo dijo que esta cancelación se tomó después de observar el desarrollo de la situación y las ambiciones de las personas que han expresado cada vez más el rechazo de los aumentos de impuestos últimamente.

También se aseguró de que para las personas que habían pagado una nueva tarifa, el gobierno devolvería la diferencia en el pago. Mientras que el retorno técnico está regulado por BPKAD en colaboración con el jefe de la aldea.

Sudewo agregó que se tomó esta decisión para mantener la atmósfera de una segura, propicia y apoyar al líder suave de la economía y el desarrollo de largo plazo.

Sin embargo, las consecuencias de la decisión se retrasan una serie de proyectos de desarrollo que previamente se planeaba que se incluyeron en los cambios en el APBD 2025.

«Algunos proyectos, como la construcción de la infraestructura de la carretera, la reparación del Hospital Regional Raa Soewondo dañado, así como la disposición de la plaza que fue diseñada de manera más estética y cómoda, tuvo que posponerse», explicó.

En esa ocasión, Sudewo también estableció el tema del término «Pati Mutiara» que se había discutido a gran escala.

Según él, la expresión es solo el tema de la conmemoración del cumpleaños número 702 de Pati, no un reemplazo para el eslogan oficial de la región.

«El eslogan de Pati Regency sigue siendo ‘Bumi Mina Tani’. Lo importante es que seguimos siendo cooperación compacta, sólida y mutua para construir Pati para Pati más avanzado», dijo.

