La subsidiaria de MDLA comienza los dispositivos médicos de exportación en el extranjero, dirigido al mercado de la ASEAN

Yakarta, Viva – Industria dispositivos médicos En el país comenzó a mostrar pasos de expansión al mercado regional. Uno de los últimos movimientos provino de Pt Deca Metric Medica (DMM), una subsidiaria de PT Medela Potentia TBK (Interés) que acaba de comenzar exportar Sus dos primeros países en el sudeste asiático.

Esta iniciativa se suma a la lista de esfuerzos de los actores de la industria nacional para expandir el alcance de los productos en el extranjero en medio de las necesidades de los dispositivos médicos en la región.

La primera exportación se llevó a cabo el martes 5 de agosto de 2025, enviando dos productos de cuidado de heridas, a saber, Stardec Decafix y Stardec Decamed-T a Camboya y Timor Leste. Estos productos se distribuirán a centros de salud y farmacias en el país de destino.

Este paso de exportación fue tomado de la instalación de fabricación PT DMM ubicada en el Jababeka Industrial Estate, Cikarang. En el evento de lanzamiento de exportación, la gerencia de MDLA también estuvo presente, incluida la comisionada de PT Medela Potentia TBK, Stanley Budiharidja, director de Edbert Orotodan, Director de PT DECA METRIC MEDICA STEPHEN KUSUMO y el Jefe del Grupo de Sostenibilidad Corporativa Anthony Handrian.

La elección de Camboya y Timor Leste se conoce como parte de una estrategia de expansión regional que considera el crecimiento de las necesidades de los dispositivos médicos en los países amigables de Indonesia.

«Estamos seguros de penetrar el mercado de manera más rápida y efectiva. Este es el primer paso para que los productos producidos por DMM no solo sean aceptados en el mercado local, sino también en el mercado internacional», dijo Stephen, como se cita de un comunicado de prensa, viernes 8 de agosto de 2025.

También agregó que los dos productos que se exportaron fueron diseñados para satisfacer las necesidades de la atención de heridas en hospitales y clínicas, y el público en general puede acceder a las farmacias. «Estamos agradecidos de que PT DMM haya cumplido los estándares internacionales a través de la certificación ISO 13485: 2016. Esta es una base importante para que nosotros compitamos en el mercado global, especialmente en la región de la ASEAN», agregó.

Mientras tanto, el Director de Mdla Edbert Orotodan declaró que la exportación inaugural no solo era una cuestión de envío de productos, sino parte de la estrategia a largo plazo de la compañía para expandir el acceso a los productos de salud.

«Este paso no es solo la entrega de productos en el extranjero, sino también parte de nuestra gran misión de expandir el acceso a productos de salud de calidad por parte de la nación. Esta es una manifestación real de nuestro entusiasmo para continuar fomentando el crecimiento del sector nacional de dispositivos médicos en el mercado global», dijo.

Edbert también reveló que Indonesia tiene una gran oportunidad en este sector. «En 2024, el valor de las exportaciones de dispositivos médicos indonesios se registró en alrededor de US $ 273 millones. Esto refleja el alto potencial de mercado y el aumento de la confianza global en la calidad de los productos de fabricación de Indonesia. Pt Medela Potentia TBK lo ve como un impulso estratégico para fortalecer la Indonesia como una parte importante de la cadena de suministro de dispositivos médicos mundiales», agregó.

También se espera que este paso de exportación abra oportunidades de expansión más amplias a la región del sudeste asiático y otras regiones, así como que contribuya al aumento del valor de exportación del sector de dispositivos médicos indonesios en el ámbito internacional.