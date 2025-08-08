PDIP dijo que Hasto estaba ocupado escribiendo un libro, el puesto de Secretario General de los Derechos de Prerrogativos de Megawati

Yakarta, Viva – político PdipGuntur Romli enfatizó que la posición del Secretario General (Secretario general) Todavía simultáneamente por el presidente general, Megawati Soekarnoputri. Dijo que no hubo una decisión sobre el puesto de Secretario General de PDIP.

Leer también: Artículo 21 de la Ley de Corrupción al Tribunal Constitucional, Hasto solicitó una sentencia de investigación máxima por 3 años en prisión



«No hay (decisión del Secretario General). En la actualidad, el Secretario General todavía está en manos del presidente general», dijo Guntur Romli a los periodistas el viernes 8 de agosto de 2025.



Presidente de PDIP, Megawati Soekarnoputri y Hasto Kristiyanto

Leer también: ¿Hasto quiere que lo revisen nuevamente después de obtener amnistía? Esta es la explicación del KPK



Por otro lado, reveló la noticia Hasto Kristiyanto que están ocupados escribiendo libros. La posición del Secretario General de PDIP es la prerrogativa de Megawati.

«Esa es la prerrogativa del presidente general. Quien sea elegido, presentamos y obedecen. Mas Hasto se centra actualmente en escribir libros y con la familia», concluyó.

Leer también: KPK enfatiza el pasaporte de Harun Masku ha sido revocado por el gobierno



Anteriormente, el presidente del PDI Perjuangan DPP (PDIP), Ganjar Pranowo se aseguró de que Megawati Soekarnoputri no ocuparía el cargo de Secretario General (Secretario General) de PDIP de forma permanente. Megawati acababa de ser confirmado y devuelto para dirigir el PDIP a través del Congreso VI celebrado en Bali hace algún tiempo.

«Lo que está claro es que es imposible para Ketum duplicar al Secretario General permanente», dijo Ganjar cuando los periodistas confirmaron el lunes 4 de agosto de 2025.

Sin embargo, Ganjar no pudo estar seguro de cuándo la inauguración del nuevo secretario general. Solo le pidió al público que esperara que PDIP anuncie el momento.

«Espera el tiempo», dijo Ganjar simplemente.

Presidente del PDI Perjuangan DPP (PDIP) Megawati Soekarnoputri, anunciado oficialmente y al mismo tiempo inaugurando el Consejo de Liderazgo Central de PDI -P (DPP) para el período 2025-2030 en la arena del Congreso PDIP VI, el sábado 2 de agosto, 2025.

Megawati anunció un total de 37 nombres de la Junta Central, incluida la posición del Secretario General que fue declarado directamente sostenido por él mismo. La procesión de inauguración fue seguida por prestar el juramento de todos los que asistieron físicamente a la ubicación.



Secretario General de PDIP, Hasto Kristiyanto

«En nombre del Presidente del PDI Perjuangan DPP, instalé el PDI Perjuangan DPP para ayudar a trabajar en la fiesta. ¿Estás dispuesto a ser inaugurado?» Megawati preguntó.

«¡Listo!» respondió a los gerentes al mismo tiempo.

Después de eso, todos los administradores de DPP que estaban presentes estaban en el escenario principal, y fueron guiados directamente por Megawati, prestaron el juramento del cargo.