Prometo que volveré a casa – Oficial Legal

Nota del editor: El siguiente extracto es del libro ‘Prometo volver a casa’.

Otra explosión sacudió la oscuridad: no hubo fuegos artificiales, sino bombas lanzadas por fugitivos desesperados. El humo se elevaba entre las casas mientras los disparos resonaban en las estrechas calles de Watertown. Escuché algo más que el agudo chasquido de las balas al impactar en ladrillos y metales cercanos. El olor acre de la pólvora flotaba denso, quemándome las fosas nasales y quemando mis pulmones con cada respiración. El humo, brevemente iluminado por el flash, flotaba como un manto fantasmal antes de que la oscuridad reclamara la noche.

En ese momento, mientras mi mundo se comprimía en latidos y reflejos, yo no era el teniente Richard Chase de la Policía Estatal de Massachusetts. Yo era simplemente un hombre que había hecho la misma promesa durante treinta y dos años: «Prometo volver a casa».

Le había susurrado esas palabras a Karen durante los turnos de noche y las tormentas de nieve, durante las paradas de tráfico de rutina que de repente dejaron de serlo y ahora nuevamente durante la frenética persecución que paralizó a Boston. Esas cinco palabras llevaban el peso de todo lo que importaba. Fueron esas palabras las que me hicieron detener la locura y regresar a casa como prometí.

Al crecer en las duras calles de Boston, aprendí temprano sobre el bien y el mal y el bien contra el mal. Ese sentido de justicia me siguió desde aquellas manzanas de la ciudad hasta las carreteras y caminos apartados de Massachusetts. Me hice soldado para brindar estabilidad a mi familia, una pensión, atención médica y un futuro. Lo que empezó como una necesidad práctica se convirtió en un objetivo determinado.

Somos más que uniformes e insignias. Detrás del chaleco antibalas y del escudo brillante late un corazón vulnerable a los mismos miedos que todos conocen. La diferencia no es la valentía; Carga hacia adelante a pesar del miedo. Ejecute cada movimiento con enfoque láser cuando los segundos cuenten. Tratar a todos con el mismo respeto, sin importar quiénes sean o cómo luzcan.

Esa noche en Watertown pensé que iba a morir. Lo que se apoderó de mi corazón con un miedo frío fue la idea de romper mi promesa a Karen. No tenía tanto miedo de morir como de convertirla en la viuda a la que le habían mentido. La perspectiva de mi propia mortalidad palidecía en comparación con el peso de esa promesa incumplida. Porque cuando amas a alguien lo suficiente, la decepción se vuelve peor que el olvido.

Así que entré en el corazón de la batalla, no para salvarme a mí mismo, sino para honrar las palabras que había pronunciado durante décadas de resultados inciertos. Pero algunas heridas no sanan cuando cesan los disparos. El trastorno de estrés postraumático me siguió a casa y me poseyó como un espíritu vengativo, convirtiendo las noches tranquilas en campos de batalla y los momentos de paz en emboscadas. Este es el sacrificio incalculable de estar entre la civilización y la anarquía, el precio que se paga mucho después de que los titulares se hayan desvanecido y las cámaras se hayan apagado.

Esta es mi historia. No es sólo una noche en Watertown lo que transformó una ciudad, sino treinta y dos años caminando por la delgada línea azul. De momentos en los que la compasión era más importante que la autoridad. De una hermandad inquebrantable, forjada en una crisis. Y de promesas cumplidas, a pesar de los disparos, la oscuridad y el terror, sin importar el costo.

A pesar de todo, cumplí mi promesa: servir, proteger y volver a casa.

Richard Chase es un teniente retirado de la Policía Estatal de Massachusetts con 32 años de servicio. Es el autor de Prometo volver a casa, una memoria sobre su carrera, el tiroteo en Watertown y el costo personal de la vida en las fuerzas del orden. Vive en Bedford, Nueva Hampshire. puedes comprar