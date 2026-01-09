Ministerio de Haj de Java Central: el reembolso de Bipih 2026 alcanza el 102 por ciento

Semarang (ANTARA) – El jefe de la Oficina Regional del Ministerio de Hajj y Umrah para la provincia de Java Central, Fitriyanto, dijo que hasta 34.522 peregrinos potenciales locales habían pagado sus gastos de viaje (Bipih) para el Hajj de 2026 hasta el último día del segundo tramo, el 9 de enero.

«Esto significa que en términos porcentuales ha alcanzado el 102 por ciento tanto para los candidatos regulares como para los de reserva», dijo Fitriyanto en Semarang el viernes por la noche.

Añadió que se realizarán más presentaciones al ministerio del distrito y de la ciudad de Haj y luego se enviarán a la oficina regional.

«Estos expedientes se prepararán para las solicitudes de visa en la embajada de Arabia Saudita», dijo.

Su objetivo es completar la presentación a principios de febrero.

«Las solicitudes de visado comienzan el 8 de febrero. Normalmente los documentos llegan por la mañana, los visados ​​se expiden por la tarde, cuando no hay mucha gente y no hay problemas», afirma.

Mientras tanto, los posibles peregrinos del Hajj entrarán al dormitorio el 21 de abril y luego partirán hacia Tierra Santa al día siguiente o el 22 de abril de 2026.

Explicó que hubo un cambio en el embarque para los futuros peregrinos del Hajj desde Java Central. «Ahora el embarque para futuros peregrinos del Hajj en Java Central se ha dividido en dos, en Solo y Yogya», dijo Fitriyanto.

El embarque en solitario constaba de 81 grupos de vuelo (basura) para 28.974 personas. Mientras tanto, en el embarque de Yogyakarta se encontraban 9.320 personas de 25 grupos. Además de Yogyakarta, los peregrinos de la ciudad y regencia de Magelang, Purworejo, Kebumen, Temanggung y Wonosobo parten a través del Aeropuerto Internacional de Yogyakarta (YIA). Viajan a los hoteles Ibis y Novotel en Kulon Progo.

Aconsejó a todos los posibles peregrinos del Hajj de Java Central que habían pagado su Bipih que se prepararan tanto física como en términos de adoración.

“Aprenda seriamente los rituales del Hajj, puede obtener ayuda del KBIH, kyai o guía principal de adoración, para que los preparativos sean óptimos y puedan practicarse adecuada y correctamente mientras se encuentre en Tierra Santa”, recordó.

Además, mantener su condición corporal para mantenerse en forma y saludable durante la peregrinación Hajj. «Haga ejercicio con regularidad, mantenga su dieta y estilo de vida y descanse lo suficiente», dijo.

Los posibles peregrinos del Hajj también deben vacunarse contra la polio y la mineitis antes de partir. “Para la vacuna contra la gripe, sigue siendo una opción”, afirma Fitriyanto, que trabaja en el sector del hajj y la umrah desde hace quince años.

Reconoció que el Ministerio de Haj de Java Central, como institución de reciente creación, sigue experimentando deficiencias en varias áreas, tanto en términos de personal como de infraestructura. Además, el número de peregrinos del Hajj en Java Central es el mayor después de Java Oriental.

«Si Dios quiere, con suerte, con la ayuda de Alá y la cooperación de todas las partes, se podrá hacer fácil y fluido y se implementará bien», dijo Fitriyanto.

