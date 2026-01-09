Inara Rusli admite náuseas cuando Insanul Fahmi dice te amo Mawa, te amo Inara

Jacarta – Inara Rusli ahora discute más abiertamente la dinámica de su relación con Insanul Fahmiel hombre que se casó con ella en una serie. En su última conversación con Denny Sumargo en el canal de YouTube del actor, Inara no dudó en revelar su honesta reacción al ver el video de Insanul Fahmi que se volvió viral porque contenía expresiones de amor por sus dos esposas.

Este tema surgió cuando Denny Sumargo hizo una pregunta bastante llamativa. Sentía curiosidad por los sentimientos de Inara cuando vio la figura de Insanul Fahmi haciendo una declaración romántica en un espacio público, en medio de un conflicto interno en curso. Desplázate para saber más, ¡vamos!

«¿Realmente no odias verlo?» preguntó Denny Sumargo en su canal de YouTube, citado el sábado 10 de enero de 2026.

En lugar de dar una respuesta diplomática, Inara Rusli respondió con sorprendente honestidad. Sin dudarlo, admitió que tuvo una reacción física cuando vio el video.

«Honestamente, me dan un poco de náuseas», dijo la ex esposa de Virgoun.

Esta confesión espontánea hizo que Denny Sumargo intentara de pronto aligerar el ambiente. En su estilo típico, Densu bromeó para reducir la tensión, como si quisiera cambiar el significado de la declaración de Inara en una dirección más ligera.

«Mi marido también… muy gracioso», dijo Densu.

Sin embargo, Inara Rusli inmediatamente dejó las cosas claras para que su declaración no fuera malinterpretada. Enfatizó que las náuseas no son sólo una respuesta emocional, sino que también pueden ser provocadas por una condición corporal inestable debido al estrés mental.

«No, si tienes náuseas, puede ser porque el ácido del estómago está aumentando, pensar demasiado es así, así que es normal», dijo Inara Rusli.

Sin embargo, Inara no negó que emocionalmente se sintió incómoda con la transmisión. Según él, la forma en que Insanul Fahmi expresaba sus sentimientos en público no se adaptaba a su carácter personal.

«Porque no soy el tipo de persona a la que le gusta que la seduzcan así», dijo Inara Rusli, explicando el motivo.

Denny Sumargo intentó entonces mirar este problema desde otro punto de vista. Sospechaba que el vídeo podría ser el intento de Insanul Fahmi de reducir el conflicto y abrir un espacio para el diálogo entre Inara Rusli y Mi amor por mawa.