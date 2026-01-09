Oficial despedido tras presunto accidente en estado de ebriedad en una joyería – Abogado

Comparte y habla por la justicia, la ley y el orden…

Pine Bluff (Arkansas) – Las fotos publicadas el viernes muestran la magnitud de los daños que aún se están reparando en la cabaña de Sissy en Pine Bluff después de un accidente a alta velocidad que, según la policía, involucró a un oficial de Pine Bluff fuera de servicio que desde entonces ha sido despedido.

El accidente ocurrió en las primeras horas de la mañana del 20 de noviembre de 2025, cuando la policía dice que el oficial Xavier Higgins condujo una unidad de patrulla marcada por el frente de la joyería después de cruzar Camden Road desde Faucette Road. Los investigadores dijeron que Higgins conducía a más de 100 millas por hora y luego registró una concentración de alcohol en sangre en una prueba de aliento de más del doble del límite legal de Arkansas.

La policía dijo que Higgins fue acusado de DWI, conducción descuidada y bajo los efectos del alcohol y de no obedecer una señal de alto.

El departamento también confirmó que fue despedido tras el incidente.

Las imágenes recientemente publicadas, atribuidas a la policía de Pine Bluff, muestran daños no solo en el frente de la tienda, sino también en las calles circundantes, la estructura exterior y la mercancía dentro del negocio.

La policía estimó los daños a la tienda en aproximadamente $500,000 e informó el total de la unidad de patrulla. La policía también dijo que planeaba mantener agentes en el edificio las 24 horas del día mientras se realizaban las reparaciones.