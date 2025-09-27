LPSK: Solicitudes de un aumento en la protección de testigos y víctimas

PURWOKERTO (Antara) – Vicepresidente de la Agencia de Protección de Testigos y Víctimas (LPSK) Susilaningtias dijo que el número de solicitudes de protección y servicios a LPSK continúa experimentando un aumento significativo en los últimos cinco años.

«El tipo de delito penal con la solicitud más alta en este momento es un acto criminal de lavado de dinero con más de 6,500 solicitudes.

Dijo que el aumento refleja las mayores expectativas públicas del papel del estado, en particular LPSK, al dar una sensación de seguridad y acceso a la recuperación de los testigos y víctimas de actos criminales.

Citó datos de la Agencia Central de Estadística (BPS) que demuestra que el nivel de riesgo de población también es víctima de acciones penales en Indonesia. En 2022 hubo 137 víctimas de cada 100 mil habitantes, aumentaron a 214 víctimas en 2023.

Según él, esto significa que las acciones penales no solo causan seguridad y trastornos de orden, así como un sufrimiento profundamente por las víctimas y sus familias.

«En Banyumas, LPSK registró 12 solicitudes de protección en enero -septiembre de 2025

En los comentarios escritos del jefe de la parte legal de la Secretaría Regional de Banyumas, el regente de Banyumas Sadewo Tri Fastiono enfatizó la necesidad de la protección de testigos y víctimas a la luz de las crecientes cifras del crimen.

«Los datos estadísticos penales en 2022 mostraron un aumento en el número de casos de delitos de 372,965 casos a 519,924 casos. El nivel de riesgo de población que se convirtió en víctimas también aumentó de 127 a 219 personas por cada 100 mil habitantes», dijo.

Consideró que este hecho indica que la necesidad de una protección más fuerte, especialmente para los grupos vulnerables, incluidos los casos de violencia sexual contra los niños, violaciones de los derechos humanos, persecución y amenazas graves para los testigos.

Mientras que en la sesión de discusión de LPSK, Sri Suparyati, dijo que las tareas y la autoridad de LPSK para garantizar que los testigos y las víctimas estuvieran protegidas contra las amenazas, la intimidación, contra el estigma, al tiempo que facilitan sus derechos, como el reembolso y la compensación.

En esa ocasión, también presentó una oficina representativa en Java Central que acababa de comenzar a trabajar en 2025.

«La existencia de la oficina representativa central de Java será un vínculo estratégico al acelerar los servicios y fortalecer la presencia del país para testigos y víctimas que necesitan protección», dijo.

Según él, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (APH) y los asistentes en el área de Regency de Banyumas pueden usar la oficina representativa de Java central para facilitar la protección de los testigos/víctimas.

«En el registro de LPSK, el número de solicitudes de protección continúa aumentando. En 2025 hubo 11,148 solicitudes de todas las regiones de Indonesia, en particular de la región central de Java, se registraron 836 solicitudes y la cuarta más alta», dijo Sri Suparyati.

Miembro del Comité de Representantes XIII Yanuar Arif Wibowo dijo que la protección de testigos y víctimas era una necesidad fundamental, de modo que el proceso legal podría funcionar de manera razonable y efectiva.

Si el testigo tiene miedo de hablar que muchas cosas no serán tratadas, dijo, la víctima también tiene derecho a recuperarse para continuar la vida.

En el contexto de casos de acoso sexual, la protección es muy importante para prevenir el riesgo de un mayor trauma para las víctimas.

«Con una fuerte combinación de regulaciones, capacidad institucional, coordinación entre instituciones, alfabetización comunitaria y enfoques orientados a las víctimas, se puede aumentar la protección de testigos y víctimas», dijo Yanuar.

