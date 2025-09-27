El caso de los casos de envenenamiento de MBG, Prabowo quiere llamar a BGN

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto habló sobre el surgimiento del caso envenenamiento La masa que ocurre en los niños después de comer un menú nutricional gratuito (Mbg) en varias áreas.

Prabowo enfatizó que llamaría a la Agencia Nacional de Nutrición (BGN) relacionado con este asunto. Hizo hincapié en que discutiría con los funcionarios de BNG para superar el problema.

«Después de esto, llamaré inmediatamente al jefe de BGN con algunos de nuestros funcionarios que discutiremos», dijo Prabowo a los periodistas del aeropuerto Halim Perdanakusumah, Yakarta, el sábado 27 de septiembre de 2025.

Prabowo enfatizó que cada programa gubernamental debe haber una serie de problemas al comienzo de su implementación. Prometió resolver bien el caso de envenenamiento masivo.

«Este es un gran problema, por lo que debe haber una escasez desde el principio. Pero también estoy seguro de que nos resolveremos bien», dijo Prabowo.

UMKM BRI Fostered se convierte en un proveedor de programas MBG

Para obtener información, la Agencia Nacional de Nutrición (BGN) informó que hubo 70 casos de envenenamiento de enero a septiembre de 2025, y de docenas de casos hubo 5,914 receptores nutricionales libres (MBG) afectados.

El vicepresidente de BGN, Nanik S. Deyang, durante una conferencia de prensa en la oficina de BGN, Yakarta, dijo el viernes, dijo que BNN era totalmente responsable y prometió mejorar para que no ocurrieran incidentes similares en el futuro.

De los 70 casos, nueve casos con 1.307 víctimas se encontraron en la Región I de Sumatra, incluso en Lebong Regency, Bengkulu y Bandar Lampung City, Lampung. Luego, en la Región II de la Isla Java, hubo 41 casos con 3.610 receptores de MBG afectados, y en la Región III en Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Bali y Nusa Tenggara hubo 20 casos con 997 receptores de MBG afectados.

De los 70 casos de envenenamiento, las principales causas hay varios tipos de bacterias encontradas, a saber, E. coli en agua, arroz, tofu y pollo. Luego, Staphylococcus aureus en tempeh y albóndigas, salmonella en pollo, huevos y verduras, Bacillus cereus en el menú de fideos y coliformes, Pb, Klebsiella, proteus de agua contaminada.

«Afirmamos estar equivocados sobre lo que sucedió. El incidente alimento Sí. Incidente de seguridad alimentaria. Entonces, si llamo a este incidente de seguridad alimentaria, resulta que descubrimos que no todos sospechosos eran venenosos, pero también había alérgico, entonces también había otras cosas «, dijo Nanik.

Nanik también se disculpó por el incidente de envenenamiento experimentado por los niños receptores de MBG.

El vicepresidente de BGN Nanik S Deyang celebró una conferencia de prensa

«Desde mi corazón más profundo, me disculpo en nombre de BGN, en nombre de todos los sppg en toda Indonesia. Pido disculpas», dijo Nanik.

En la misma ocasión, Nanik afirmó que BGN se esforzó por limpiar, incluso no tolerar la más mínima violación de la sopa.

«Francamente, continuamos hasta maratón (trabajo, rojo) cualquier cosa que tengamos que arreglar», continuó Nanik S. Deyang.