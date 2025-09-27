Cómo los fanáticos del fútbol pueden ver la UEFA Champions League para ‘gratis’ sin Sky Sports

El próximo partido que puede ver para ‘gratis’ está establecido en Galatasaray contra el Liverpool el 30 de septiembre

La competencia del campeón de la UEFA se transmite en el video Amazon Prime. (Imagen: Getty Images)

La UEFA Champions League está en camino después de principios de julio y continúa hasta mayo de 2026. Muchos equipos ya se han enfrentado entre sí, con la victoria más reciente que el Manchester City Napoli derrotó 2-0 y Liverpool, la victoria sobre el Atlético de Madrid 3-2.

Con los partidos de fútbol transmitidos sobre tantos proveedores diferentes en 2025, puede ser difícil saber para qué registrarse cuando se trata de lanzar el partido. BBC, ITV y Sky tienen diferentes derechos cuando se trata de transmisiones de fútbol, ​​pero hay otro proveedor que ofrece la portada de competencia de la UEFA Champion a la que muchos fanáticos del deporte ya pueden estar suscritos.

Video de Amazon Prime Quizás la base de operaciones de espectáculos premiados como Fallout, Rings of Power y Clarkson’s Farm, pero también ofrece cobertura de la Liga de Campeones. Eso significa que si ya tienes un Suscripción de Amazon Prime Para entregas rápidas, también tiene acceso completo a la cobertura de competencia de los videos principales campeones.

El informe solo incluye uno de los diferentes partidos a mitad de semana que se juegan como parte de la competencia del campeón, con el próximo partido que es Galatasaray contra el Liverpool el 30 de septiembre. Es una cobertura reducida del formato para Sky, pero ofrece a los fanáticos al menos un gusto de la competencia de la campaña de competencia sin una suscripción mensual adicional.

Incluso si los fanáticos del fútbol aún no tienen eso Una membresía de Amazon PrimeEs considerablemente más barato que Sky Sports. Prime Video comienza desde £ 5.99 por mes, un total de £ 16 más barato que el £ 22 por mes Sky cuenta con los clientes existentes para el deporte O £ 35 para los recién llegados.

Hay algunas ventajas en ver la Liga de Campeones en Video Prime, como la función real coincidente que ofrece una visión general rápida de eventos importantes cuando se ajusta a un partido. Todas las transmisiones también están disponibles para ver a pedido después de que estén listas, para que los fanáticos puedan ponerse al día con su propio tiempo.

Ver Champions League en Video Prime £ 5.99 Período de prueba gratuito de 30 días Amazonas Compre ahora en Amazon Vea la Liga de Campeones en Video Prime, con un período de prueba gratuito de 30 días disponible para los recién llegados.

Lo mejor de todo Amazon Prime En realidad, tiene un período de prueba gratuito de 30 días del que los fanáticos del fútbol pueden beneficiarse si aún no han sido miembros. Vaya al sitio web de Prime para comenzar.

Fuera del fútbol hay muchos otros espectáculos y películas para disfrutar en el Plataforma de video de Amazon Prime . El cónclave ganador del Oscar recientemente ha caído allí, con twisters y la idea de que también resultó ser favoritos de los fanáticos.