Los residentes de Kudus no se bañan en el río durante la temporada de lluvias.

Kudus (ANTARA) – La policía instó a los residentes de Kudus Regency, Java Central, a no realizar actividades en los ríos durante la actual temporada de lluvias, ya que dos víctimas murieron después de ser arrastradas por el río.

«Le instamos a que no realice actividades en el río, como jugar o bañarse, ya que la descarga de agua del río puede aumentar en cualquier momento ya que hemos entrado en la temporada de lluvias», dijo el lunes el jefe de la policía regional (Polres) de Kudus, Iptu Madiyono, en Kudus.

Reveló que las dos víctimas fueron aniquiladas el mismo día, domingo (1/11). Mientras tanto, el caso de residentes arrastrados en Bacin Village, distrito de Bae, Kudus Regency, ocurrió el domingo (1/11) a las 3:00 p.m. WIB.

La víctima, Angga Winata (27), dijo que fue arrastrada mientras se bañaba con su hermano a las 3 p.m. Su hermano y su amigo habían subido, pero la víctima regresó al río y de repente el agua del río se desbordó, provocando que la víctima fuera arrastrada por la corriente.

Tras una búsqueda, la víctima fue encontrada en el río Pedawang a las 20:00 horas del mismo día.

Mientras tanto, dijo, la víctima de ahogamiento Ismi Najiba Ulya (5) de la aldea de Gondangmanis, distrito de Bae, Kudus, fue encontrada a las 10 am WIB del lunes (01/12) a una distancia de unos 700 metros al sur del lugar original del incidente.

La víctima fue encontrada muerta después de una operación de búsqueda llevada a cabo por un equipo conjunto el domingo (1/11).

En cuanto a la cronología del incidente, dijo, comenzó cuando la víctima y sus dos hermanos andaban en bicicleta en los charcos de Silver River el domingo (1/11) a las 5 p.m. WIB. En el momento del incidente, la víctima conducía con su hermana mayor, Afifah.

Debido a que estaba resbaladizo, la víctima y su hermano cayeron al río y fueron arrastrados por la corriente hasta 100 metros. Los dos hermanos mayores de la víctima fueron rescatados por residentes que no estaban lejos del lugar del incidente, mientras que la víctima no ha sido encontrada y no fue descubierta hasta hoy (1 de diciembre) en el río Perak en la aldea de Karangbener, distrito de Bae.

Los resultados de la autopsia del equipo de Inafis y los médicos del Centro de Salud Comunitario de Bae mostraron que no había signos de violencia en el cuerpo de la víctima y que se estimaba que había muerto unas 17 horas antes.

