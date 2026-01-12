5 estrategias agroambientales que previenen la pérdida de especies

La pérdida de especies es un problema importante en los modelos agrícolas más grandes. La dura labranza anual y el uso de lo que alguna vez fue un hábitat para cultivar alimentos están disminuyendo la posibilidad de sobrevivir. Pero existen varias estrategias agroambientales que los agricultores pueden utilizar para garantizar que sus granjas funcionen con el mundo natural.

Algunas de estas estrategias son fáciles de implementar, mientras que otras requieren tiempo y preparación. Independientemente del tiempo que requiera, vale la pena. Si no tenemos un hábitat para los polinizadores y los animales aliados que nos ayudan a controlar las plagas, igual tendremos que gastar más para que todo siga funcionando.

La agricultura es tan importante para los humanos como lo es para los humanos. recordatorio constante de las leyes del mundo natural. Cuanto más puedan los agricultores ver su tierra como parte de un sistema más amplio, más perfectamente integrada estará la granja en él. Y cuanto más pueda la agricultura seguir el camino de menor resistencia.

tiras de pradera

Las explotaciones con suelos con alto contenido de nutrientes son más productivas. Agregar franjas de pradera es una forma de mantener bajos los rendimientos, agregar nutrientes al suelo y atraer depredadores de plagas beneficiosas. Estas franjas de pradera plantadas junto a cultivos aportan aún más al ecosistema circundante. Son especialmente útiles en áreas donde las praderas son una característica regional natural.

Todo lo que se necesita es 10 a 25% de tu tierra para lograr un gran impacto. Las flores atraen a polinizadores que aumentan los rendimientos. Las flores y las plantas que crecen en el huésped alimentan a insectos beneficiosos que mantienen bajo el número de plagas agrícolas. Lo mismo puede decirse de las aves rapaces y los mamíferos.

Eso por sí solo debería ser suficiente para demostrar que las franjas de pradera son beneficiosas para la biodiversidad. Pero a esto se suma la mayor salud del suelo, que se correlaciona directamente con mayores densidades de microorganismos en la estructura del suelo. Se fortalece la biodiversidad superficial y subterránea.

Baja edición

Si vives en una zona con mucha arcilla, este puede ser el caso. imposible abandonar por completo el cultivo del suelo. Pero al mantener baja la labranza año tras año, la estructura del suelo mejorará y la biodiversidad aumentará. Estos factores conducen a un mejor apoyo para múltiples especies y otros organismos, así como para sus propios cultivos.

En lugar de labrar áreas recientemente cultivadas, plante cultivos. Algunos de estos labran la tierra por usted, eliminando la necesidad de equipos pesados ​​que limitan el sustento de un microbioma saludable del suelo. También aumentan la diversidad de poblaciones de insectos en su tierra.

Pastoreo regenerativo

Es uno de los aspectos más nocivos de la ganadería. plantar forraje no nativo. Aunque hay varios pastos que alimentan al ganado durante todo el año y se multiplican fácilmente, tienden a apoderarse de las áreas naturales, limitando la propagación de especies nativas y reduciendo la biodiversidad.

El uso de un modelo rotacional no es un concepto nuevo para la mayoría de los ganaderos. Pero cuando agrega semillas de plantas nativas, usar fuego y cortar el césped (cuando corresponda) para controlar y eliminar especies invasoras aumentará la disponibilidad de forraje que no se sale de control.

En áreas donde la pradera es el ecosistema predominante de la región, busque pastos y hierbas nativas que sean seguros para su ganado. En zonas donde predominan los bosques, la pradera silvo es una buena opción. Esto proporciona protección contra el viento y sombra para el ganado en condiciones climáticas extremas. También proporciona hábitat para especies nativas locales, especialmente cuando se plantan árboles nativos.

Control integrado de plagas

Si bien los pesticidas y herbicidas son soluciones de acción rápida para mantener la productividad de los cultivos, dañan la biodiversidad y eliminan el hábitat de especies de insectos beneficiosas. En lugar de recurrir directamente a los aerosoles, puede promover los insectos beneficiosos con diversas plantaciones y estrategias de Manejo Integrado de Plagas (MIP) que los inviten.

Utilizar prácticas culturales para hacer que la empresa sea menos adecuada para las plagas más comunes para tus cultivos. Retrasar la siembra, controlar las malezas y rotar los cultivos para mantenerlas a raya. En áreas donde las plagas son comunes al comienzo de la temporada, puede usar barreras para mantener los cultivos saludables.

Si utiliza productos químicos para controlar plagas, elija primero productos certificados por OMRI antes de optar por un químico sistémico. Utilice productos químicos como última línea de defensa contra la plaga y tendrá una granja mucho más feliz que se adapta mejor al mundo natural que la rodea.

Establecimiento de servidumbres de conservación

Los agricultores con mucha tierra pueden hacer eso. coordinar con organizaciones locales de conservación de la naturaleza para establecer servidumbres de conservación. Estos son acuerdos entre propietarios y un fideicomiso de tierras que limitan los usos de la tierra. Gracias a estos acuerdos, la tierra está protegida para las generaciones futuras.

Estos contratos no sólo pueden proporcionar más hábitat para las especies locales, sino que también ofrecen deducciones fiscales a los propietarios de tierras. Garantizan que los propietarios y sus familias puedan vivir en la tierra y disfrutarla durante muchos años.

Las servidumbres garantizan que los recursos naturales de las tierras agrícolas estén protegidos del desarrollo, siempre que el propietario desee utilizar su tierra de esta manera. Dejar parte de la finca en estado silvestre y registrar una servidumbre es una método eficaz para la conservación de especies presente en la finca.