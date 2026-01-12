Los medios españoles han llegado a su veredicto después de que Marcus Rashford enviara una terrible advertencia de su compañero del Barcelona.

Marcus Rashford ganó su primer trofeo desde que dejó el Manchester United cedido cuando su equipo Barcelona ganó la Supercopa de España después de una emocionante victoria por 3-2 contra su rival Real Madrid.

Marcus Rashford ganó su primer trofeo desde que dejó el Manchester United cedido por el Barcelona (Imagen: Getty)

La estrella cedida del Manchester United, Marcus Rashford, levantó su primer trofeo como jugador del Barcelona el domingo por la noche. Pero el inglés estuvo limitado a sólo 15 minutos en la final y su futuro parece algo sombrío gracias a un compañero de equipo floreciente.

El Barcelona de Rashford se enfrentó al Real Madrid en la final de la Supercopa en Jeddah y fue la superestrella Raphinha quien abrió el marcador en el minuto 36. Vinicius Junior empató en el segundo minuto de la prórroga de la primera parte, pero aún hubo tiempo para que Robert Lewandowski le diera al Barcelona una ventaja de 2-1 antes del descanso.

En el loco final de la primera parte, Gonzalo García consiguió que los blancos empataran en el séptimo minuto de la prórroga.

Pero fue el ex extremo del Leeds Raphinha quien ganó el partido para los catalanes, anotando en el minuto 73. Rashford reemplazó al MVP del partido en el minuto 83 antes de perder una oportunidad de oro en el tiempo de descuento de la segunda mitad después de que Frenkie de Jong fuera expulsado.

Los medios españoles se apresuraron a criticar a Rashford por el fallo, pero fue Raphinha quien sin duda se robó el show, como lo hizo en su victoria por 5-0 en semifinales. Esto es una mala noticia para Rashford, que compite con el jugador de 29 años por los minutos con Hansi Flick. Los medios en España no pudieron elogiar lo suficiente al brasileño.

Rashford estuvo limitado a unos 15 minutos en la final, y Raphinha ocupó su lugar favorito en la banda izquierda desde el principio. Cuando entró, se encontraba uno contra uno en el quinto minuto de la prórroga, pero desperdició la oportunidad.

Marca escribió claramente sobre Rashford en su análisis posterior al partido: «Entró en el minuto 83. Tuvo una clara oportunidad en el tiempo añadido, pero envió el balón fuera».

Rashford no logró aprovechar una oportunidad al final del juego (Imagen: Getty)

Fue al MVP del partido, Raphinha, al que Marca tuvo muchos más elogios, ya que lo aclamaban como el líder del equipo de Rashford, indicando que el inglés cada vez tenía menos minutos por la izquierda. Y añaden: “El doblete de Raphinha, otro más, dio la vuelta al Clásico y aseguró la Supercopa.

«Sucedió la temporada pasada. Raphinha, que va camino de convertirse en el enemigo del Real Madrid, es el verdadero líder del Barcelona de Hansi Flick. Su impacto en este equipo ha sido analizado desde su ausencia cuando se lesionó a finales de septiembre. El Barça jugó nueve partidos sin él y sólo ganó cinco».

El fallo también fue el foco del análisis de Rashford por parte de Mundo Deportivo, y fueron más condenatorios. Escribieron: «Perdió una oportunidad de oro en el tiempo de descuento después de una jugada defensiva crucial. Luego perdió el foco en el posterior apoyo defensivo y el Madrid casi empató».

Pero una vez más Raphinha, a quien Rashford sustituyó a principios de esta temporada cuando estuvo fuera de juego por una lesión en el muslo, fue elogiado por Mundo Deportivo. Incluso llegaron a decir que podría ser el mejor del mundo en estos momentos.

Afirmaron: «Raphinha es sin duda el jugador que está en mejor forma del mundo en este momento. Es absolutamente decisivo, su espíritu competitivo es contagioso y marca la diferencia».

El brasileño marcó un doblete en la final (Imagen: AP)

Una vez más, AS se centró en la pérdida de Rashford en la prórroga, ya que aparentemente fue su única contribución significativa en el limitado tiempo de juego que le dio Flick esa noche. Escribieron: «Tuvo la oportunidad de finalizar el partido, con un mano a mano con Courtois, que inexplicablemente envió el balón fuera».

Raphinha celebró la victoria con sus compañeros (Imagen: Getty)

También optaron por darle crédito a Raphinha por haber llevado a su equipo a cruzar la línea en el partido, señalando que aunque perdió una oportunidad como la de Rashford, regresó en el siguiente movimiento para compensarla.

«Una verdadera superestrella», escribieron. «Esta Supercopa prácticamente pertenece a Raphinha, después de haber marcado cuatro goles y dado una asistencia en dos partidos. En la final, tras desperdiciar una clara ocasión de Lamine, rápidamente se redimió marcando un fantástico gol en el siguiente partido».

El deporte fue mucho menos crítico con el cameo de Rashford y prefirió aplaudir sus actuaciones al final del partido que ayudaron al Barcelona a respirar mientras sus rivales buscaban el empate. Dijeron: «Ayudó al equipo a tener un respiro con sus carreras».

El deporte quedó impresionado por las carreras del inglés (Imagen: AP)

Pero casi todas las grandes tiendas de España coincidieron unánimemente en que Raphinha era la principal atracción. Ellos también lo llamaron uno de los mejores del mundo e incluso dijeron que su salida merecía un Balón de Oro.

Raphinha parece estar convirtiéndose en una estrella casi insustituible en el Barcelona, ​​lo que sólo puede ser una mala noticia dada la cantidad de tiempo de juego que Rashford verá en el flanco izquierdo. Por ejemplo, en su partido contra el Athletic Club, Rashford entró como suplente en el minuto 65.

“Cuando el partido parecía destinado a los penaltis, puso el 3-2 a favor de los blaugrana, poniendo en apuros a sus mayores rivales”, escribió Sport van Raphinha. «Un poco de suerte también. Un logro fantástico, les guste o no a algunos, digno de un Balón de Oro».