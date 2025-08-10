Los estudiantes de Posyandu del trabajo no marco trabajan juntos para evitar retrasos en el pueblo de Muntang

Purbalingga (Antara) -El programa de capacidad para estudiantes -Team (PPK Ormawa) -unidad de actividad e investigación estudiantil (UKMPR) de la Universidad Jenderal Sudirman (Unoeled) Purwokerto sostuvo una moneda (Muntang Careang Dorp, Posyandu -Cades en Mintang Carydara.

La actividad celebrada en el Salón de la Villa de Muntang, distrito de Kemangkon, Purbalingga Regency, lunes (4/8), tenía como objetivo aumentar la capacidad de los marcos de posyandu en la educación de los hijos y la prevención de retrasos en el retraso. La aldea de Muntang ha registrado 12 casos de retraso en el crecimiento, que generalmente son causados por la falta de comprensión de los alimentos y la educación equilibrada.

El presidente de PPK Ormawa UKMPR Daki Zain dijo que el programa fue diseñado para equipar marcos con el principio de crianza positiva, estrategia 5S (Vigilancia, apoyo, estimulación, estructura, alimentos), Factores que influyen en la paternidad, así como el dibujo Banderas rojas Desarrollo infantil.

En sus comentarios, el jefe de la aldea de Muntang, Arif Budiodo SPT, enfatizó la importancia de fortalecer el papel de los padres. «Levantar el tema de la paternidad es importante porque es nuestro trabajo como padres, y en este mundo no hay escuela para los padres. Los padres aprenden de la experiencia», dijo.

También recordó que la educación de los primeros niños enfatiza el juego y la formación de personajes en lugar del poder de Kalkwiel, así como reduciendo la dependencia del dispositivo.

El material fue suministrado por un psicólogo de la agencia de psicología aplicada de Sakura Purwokerto Kurniasih Dwi Purwanti Spsi que declaró que la crianza positiva incluyó la capacidad de respuesta de las necesidades de los niños y supervisión de un cumplimiento positivo. También describió cómo detectar y superar las barreras de crecimiento y desarrollo, incluido el impacto de los altos patrones de alimentación de azúcar en la hiperactividad de los niños.

Kurniasih responde a las preguntas de los participantes sobre cómo puede proporcionar información, enfatizó que los marcos deberían continuar transmitiendo el derecho al pozo del niño, incluso si se siente amargado.

«Muchos niños pequeños tienen problemas porque los padres no están esencialmente presentes. La cantidad y la calidad de la solidaridad en las actividades de cada niño es un poco; aunque hay a su lado, pero no presente», dijo.

La actividad terminó con una prueba posterior para medir el aumento en la comprensión de los participantes, la entrega de certificados al orador y una sesión de fotos grupales. Con la provisión de la clase Muntang Peka, se espera que los marcos Posyandu puedan optimizar la ayuda familiar para reducir el retraso en el pueblo de Muntang.

