Carlos Baleba continúa asociándose con un traslado al Manchester United en la ventana de transferencia de verano, mientras que los Rojos resuelven una gran debilidad en su equipo

Man United necesita un centrocampista este verano con la estrella de Brighton Carlos Baleba bajo los nombres que están vinculados (Imagen: Getty Images)

Se ha proporcionado una actualización sobre el futuro de Carlos Baleba en medio de los neumáticos de transferencia con el Manchester United. El atletismo ha informado que United está interesado en Baleba con los Rojos en busca de adiciones en el centro del campo.

Se ha sugerido que United ha contactado con De Meeuwen a través de intermediarios para discutir posibles condiciones para una transferencia. Baleba, a quien se queda por su contrato por otros tres años, se considera uno de los talentos jóvenes más prometedores en su posición y ha llenado el vacío que Moises Caicto ha dejado atrás en el centro del campo de Brighton.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que se dice que a Brighton le gusta mantener a Camerún Internacional durante al menos un año y, según los informes, se establece un precio de más de £ 100 millones en él. Y el periodista Fabrizio Romano, que se especializa en transferencias, ha dado una actualización, alegando que United mantiene discusiones con los agentes del jugador.

«Man United mantiene contactos con los agentes de Carlos Baleba. Quieren confirmar eso», dijo en su último video de YouTube.

«Man United siempre habla hoy con los agentes de Carlos Baleba sobre el contrato, sobre el salario, por lo que el lado de Man United y los jugadores quieren avanzar, así que veamos qué le sucede a Brighton. En este momento con Brighton, todavía no es algo avanzado, concreto o fácil.

«Saben que Brighton seguirá siendo muy alto, pero los contactos aún están en curso. El jugador no cierra las puertas para el Manchester United. Así que el Manchester United de lo que siento, quieren probarlo.

«Quieren tratar de decir:» Está bien, creemos que Baleba es la mejor opción. Estamos muy contentos con nuestro mercado porque Man United Cunha, Mbeumo, Sesko ‘ha firmado, jugadores que querían. Ahora dicen: «Si podemos obtener el centrocampista perfecto, de lo contrario continuaremos».

«Pero Man United quiere probarlo y es por eso que, incluso hoy en un sábado, siguen hablando con los agentes de Baleba y el contrato es un tema que no será un problema para el Manchester United. Veamos qué sucederá allí. Mientras tanto, debemos respetar a Brighton y decir que Brighton no hará que el jugador United sea muy duro en este trato».

