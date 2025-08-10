Percasi DKI inmediatamente pise el título de gas de la oficina regional

VIVA – Los pasos rápidos se toman inmediatamente la unidad Ajedrez Toda la Indonesia (Percasi) Dki Yakarta bajo el nuevo liderazgo de Hardiyanto Kenneth. No tardó mucho, Kenneth inmediatamente pisó el gas manteniendo un campeonato regional de Catur 2025 que tuvo lugar en Tamini Square, East Yakarta, 9-10 de agosto de 2025

Esta regulación regional compite en varias categorías, que van desde jóvenes, adultos mayores, hasta veteranos, hijos e hijas. Un total de 288 participantes participaron en este evento de selección. El objetivo es claro: capturar a los mejores jugadores de ajedrez que representarán a Yakarta en el Campeonato Nacional de 2025 (Campeonato Nacional) en West Sulawesi, del 12 al 18 de septiembre.

«El propósito de este campeonato regional es seleccionar los candidatos para los representantes de DKI Yakarta al Campeonato Nacional en West Sulawesi. Nosotros, como campeones defensores, queremos mantener el título. Por lo tanto, hacemos una selección para que los candidatos seleccionados sean realmente fuertes. A nivel nacional, defendemos a los campeones y no queremos bajar la clase», dijo Kenneth cuando nos reunimos en la ubicación del partido el sábado.

No es broma, Kenneth apunta a los 50 mejores jugadores de ajedrez de este campeonato regional para fortalecer el contingente de DKI Yakarta en el evento nacional. El alto entusiasmo visto por los participantes se convirtió en una capital importante en la construcción de un escuadrón duro.

«Veo su entusiasmo por lo alto. Son un jugador de ajedrez puro competitivo. Había dado consejos para no ser arrogantes si se convirtieron en campeones. Esta regulación regional fue para los niños junior, abiertos, senior y veteranos. Nuestro objetivo era enviar a 50 personas para representar a Jakarta», continuó el hombre que se llamó familiarmente a Bang Kent.

Más que solo buscar campeones, Kenneth también subraya la importancia de la regeneración y el desarrollo del personaje atleta. Según él, Percasi Dki Yakarta está preparando una base sólida para producir atletas jóvenes talentosos que estén listos para competir en el escenario nacional e incluso internacional.

«Queremos imprimir atletas que no solo sean técnicamente fuertes, sino también mentalmente dura. La competencia a nivel nacional e internacional se está volviendo más difícil, por lo que nuestros preparativos deben ser integrales», dijo el presidente de la Asociación Familiar de Alumnos LXII Lemhannas PPRA.

En la construcción de logros, Kenneth también enfatizó la importancia del apoyo y la colaboración entre los sectores. Mencionó la cooperación con el gobierno, los patrocinadores y las comunidades de ajedrez como elementos vitales en la construcción de un ecosistema deportivo saludable y sostenible.

«Esperamos que juntos podamos construir un ecosistema sólido para que nuestros atletas puedan lograr de manera óptima», dijo.

Como se sabe, Hardiyanto Kenneth fue elegido oficialmente como presidente del período DKI Yakarta Percasi 2025-2029 a través de la Conferencia Provincial celebrada en el Tavia Heritage Hotel, Central Yakarta, el sábado 26 de julio de 2025. Él reemplazó el puesto de Pandapotan Sinaga y recibió un apoyo total a través del proceso de aclamación.

Aunque solo se sumergió en la organización, este hombre de 44 años afirmó haber mantenido interés durante mucho tiempo en el mundo del ajedrez desde la infancia. Ahora, con nuevas responsabilidades, Kenneth tiene grandes ambiciones.

«Esperemos que el DKI Yakarta Percasi pueda ser más avanzado bajo mi liderazgo y poder aumentar el logro de la medalla en Pone 2028. En la actualidad, el ajedrez no está incluido en la lista de deportes que se disputarán en Pon 2028 que se llevará a cabo en East Nusa Tenggara (NTT). Esta es nuestra tarea compartida, especialmente para la administración de Percasi de Yakarta. Coordinaremos con Koni Dki Yakarta para luchar por ello «, concluyó.