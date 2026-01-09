La UMS fortalece la da’wah global a través de Baitul Arqam PCIM-PCIA Australia

Solo (ANTARA) – La Universidad Muhammadiyah de Surakarta (UMS), a través de la Dirección de Investigación, Servicio Comunitario, Publicaciones y Centro KI (DRPPS), ha iniciado el programa de Servicio Comunitario de Asociación Internacional (PkM-KI) titulado Fortalecimiento de AIK, Filantropía y Da’wah Global a través de la Colaboración Caritativa Muhammadiyah-‘Aisyiyah a través de Baitul Arqam PCIM-PCIA Australia.

El presidente del equipo proponente, Muamaroh, M.Hum., Ph.D., en Solo, Java Central, dijo el viernes que este programa es un paso estratégico para que la UMS fortalezca la da’wah de Muhammadiyah a nivel global.

El programa, que fue preparado por un equipo de profesores y estudiantes de la UMS, estuvo presidido por Muamaroh, M.Hum., Ph.D., junto con el Dr. Mutohharun Jinan, M.Ag., el Dr. Mahasri Shobahiya, M.Ag., así como varios estudiantes de diversos programas de estudio. Las actividades de BA se llevaron a cabo en colaboración con la Dirección de la Rama Especial de Muhammadiyah (PCIM) y la Dirección de la Rama Especial de ‘Aisyiyah (PCIA) Australia.

Dijo que este programa fue motivado por el creciente número de ciudadanos y estudiantes indonesios que viven en Australia y sus desafíos como minoría musulmana en un país multicultural.

«Como musulmanes en un país muy diverso, los ejecutivos de Muhammadiyah y ‘Aisyiyah necesitan un fortalecimiento ideológico para mantenerse fuertes en los valores islámicos y al mismo tiempo adaptarse positivamente», dijo Muamaroh.

Según los datos, más de 109.000 ciudadanos nacidos en Indonesia viven en Australia. Por otro lado, el número de estudiantes indonesios también sigue aumentando. Sin embargo, el acceso limitado a los estudios islámicos, la falta de mezquitas en algunas zonas y los desafíos en el estilo de vida son problemas en sí mismos.

En respuesta a estos desafíos, la UMS diseñó una solución implementando Baitul Arqam como un medio para fortalecer Al-Islam y Muhammadiyah (AIK), una educación da’wah progresiva basada en la filantropía, así como capacitación para construir redes y cooperación internacionales.

La actividad principal tuvo lugar del 22 al 24 de diciembre de 2025 en el Recinto Recreativo de Gold Coast, Queensland, Australia, en colaboración con PCIM y PCIA Australia con el tema Filantropía para la Da’wah Global. Los participantes son cuadros de Muhammadiyah y ‘Aisyiyah, estudiantes indonesios y ciudadanos indonesios que se han convertido en residentes permanentes.

Según Muamaroh, Baitul Arqam (BA) tiene esta vez un concepto único y diferente.

«Esto es Baitul Arqam, lo cual creo que es muy singular porque los participantes son realmente familiares. Hay maridos, esposas e hijos. Incluso hay estudiantes que todavía participan», explicó.

Añadió que la descripción general del programa de BA estaba realmente muy bien diseñada, por lo que había una descripción general del programa de BA a la que asistían padres e hijos adultos. Por otro lado, al mismo tiempo también se llevó a cabo la BA para niños. Los materiales de BA para padres se ajustan a las directrices existentes en el Muhammadiyah Cadre System.

Aunque el material principal es para niños, se colocan separados de sus padres. Recibieron material sobre el significado del símbolo Muhammadiyah/Aisyiah, así como material sobre la ideología de Muhammadiyah, presentado en forma de historia. Los participantes de BA for Kids tienen entre 2 y 14 años.

«También completé los materiales de BA para Niños para estos dos materiales con la ayuda de algunos amigos. Para los padres de BA, personalmente completé materiales sobre la familia Sakinah y el perfil de los cuadros internacionales de Muhammadiyah/Aisyiah», dijo.

Durante la sesión de BA Kids, los niños conocieron los símbolos Muhammadiyah y ‘Aisyiyah y la inspiradora historia sobre KH Ahmad Dahlan. «Mencioné la historia de la filantropía de KH Ahmad Dahlan cuando vendió sus productos para pagar a los maestros. Esa es la historia que escuché de varias figuras de Muhammadiyah. La comparé con la primera venta de garaje en Indonesia», dijo Muamaroh.

Luego, los niños representaron la historia en forma de drama durante los descansos para todos los padres de BA. «Los niños actuaron. Recrearon cómo KH Ahmad Dahlan recaudó dinero para la educación. Fue extraordinario», dijo.

Además, la atmósfera se volvió aún más emotiva cuando los niños cantaron la versión en inglés de la canción Sang Surya al final de BA. «En Australia, los niños cantaron la versión inglesa de Sang Surya. Lloré. Me sentí conmovido y orgulloso de ver a Muhammadiyah predicar de esta manera a nivel internacional», dijo.

Muamaroh dictaminó que el concepto de Baitul Arqam muestra la predicación holística y agradable de Muhammadiyah.

«Esta es una predicación que involucra a toda la familia, padre, madre e hijos. Está presentada de una manera bonita», enfatizó.

Los participantes provienen de diversos orígenes, desde estudiantes, residentes permanentes hasta simpatizantes que estudiaron en Muhammadiyah.

«Muchos se unieron porque extrañaban la atmósfera de unidad. Esta es la prueba de que la predicación de Muhammadiyah está viva y es anhelada», dijo Muamaroh.

Espera que los cuadros australianos Muhammadiyah y ‘Aisyiyah se fortalezcan, tengan competitividad global y se conviertan en embajadores esclarecedores de la da’wah islámica a través de movimientos filantrópicos globales.