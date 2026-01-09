Presentamos lecciones prácticas con Travis Yates – Abogado

Comparte y habla por la justicia, la ley y el orden…

Desde 2005, Law Officer (entonces una revista) ha puesto el control editorial en manos de un funcionario encargado de hacer cumplir la ley. Eso comenzó con el capitán Dale Stockton de Carlsbad (CA) y continuó con el teniente Jim McNeff de Fountain Valley (CA) y más allá. Es por estos antecedentes que el Oficial Jurídico siempre ha sido más que una noticia, sino un verdadero defensor de la profesión con enfoque en la capacitación y el liderazgo, temas que realmente pueden mejorar la profesión.

Has visto mucho de esto a lo largo de los años. Lanzamos Below 100 en 2010 y analizamos habitualmente las opciones de capacitación esenciales disponibles para nuestros lectores.

En los últimos años ha quedado claro que necesitamos hacer más. Si bien hemos visto una disminución en las muertes en servicio, seguimos viendo un aumento en los ataques a las agencias encargadas de hacer cumplir la ley, incluidos ataques a emboscadas y oficiales.

No somos sensacionales.

Desde 2020, las agresiones de agentes han aumentado cada año, alcanzando un máximo histórico en 2024. Esta tendencia nunca se había visto antes y ahora es el momento de tomar medidas.

Novedades sobre entrenamiento en interior.

Si bien este es el primer paso de muchos más, agregar recordatorios de capacitación relevantes al final de nuestros artículos brinda un valor diario que no se realiza en esta industria. Claramente, la forma en que se presenta la capacitación es importante, por eso nos comunicamos con Travis Yates.

Si ha estado con él, sabrá que hablamos con la persona adecuada. Enviamos a Jim McNeff al entrenamiento de Yates en 2022 y la experiencia fue de élite. Yates, un veterano con 30 años de experiencia, ha ocupado puestos de liderazgo durante 26 años, los últimos diez como comandante. No es el currículum típico de un entrenador de alto nivel, pero Yates no es típico. Anteriormente fue galardonado con el Entrenador del Año de ILETA; Tiene un doctorado y lleva 25 años formando agentes en todo el mundo.

El teniente metropolitano de Las Vegas, Randy Sutton, llamó a Yates “uno de los líderes más progresistas que la profesión ha visto en una generación”, y tendemos a estar de acuerdo.

Si bien ha estado en el mundo del liderazgo durante algún tiempo, Yates ha desarrollado un sistema de seguridad para las fuerzas del orden llamado FOCUS (Field Observable Cues For Unknown Situations), y la investigación detrás de él no se parece a nada que hayamos visto. Este es solo un testimonio de un oficial que atribuye a la capacitación el mérito de haberle salvado la vida.

Esta semana comenzamos a agregar una nueva función al final de nuestros artículos. Escritos por Travis Yates, brindan a nuestros lectores una discusión general sobre los recuerdos de entrenamiento relacionados con el artículo. Esperamos que las noticias sean más que palabras en una página, pero que también brinden la oportunidad de mantenerse preparado para las exigencias del trabajo.

Sigue siendo un trabajo en progreso y esperamos implementar funciones adicionales en los próximos meses. Law Officer siempre ha sido más que una empresa de medios y hoy queremos continuar la tradición establecida hace mucho tiempo por los hombros sobre los que nos apoyamos.

Llevamos aquí veinte años y eso es sólo gracias a ti. En nombre del equipo de Law Officer, le agradecemos y estamos agradecidos por la oportunidad de ejercer esta maravillosa profesión.