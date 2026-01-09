tél Lakers de Los Ángeles han lidiado con numerosas lesiones para comenzar la temporada 2025-26 de la NBA, afectando principalmente a dos de sus jugadores clave, Lebron James y Austin Reaves.

James, en su temporada número 23, que batió récords y actualmente en una batalla con el Padre Tiempo, se perdió el del equipo último partido contra el Espuelas de San Antonio debido a una lesión en el pie y una ciática persistente. Sin embargo, la última actualización sobre el liga El máximo anotador de todos los tiempos es una buena noticia para los Lakers.

Según el equipo y el experto de ESPN Dave McMenamin, Jaime esta listado como probable para su próximo partido contra el dólares de milwaukee. Sin embargo, la actualización se unió por las noticias que adelante Rui Hachimura se perderá el concurso, ya que el es lidiar con una distensión en la pantorrilla.

«PAGer los Lakers: LeBron James tiene sido actualizado probable para esta noche, Rui Hachimura tiene sido degradado salir,» McMenamin escribió en una publicación en X.

En la temporada, James promedia 21,7 puntos, 5,4 rebotes y 6,8 asistencias con un 51,2% de tiros en 18 partidos. Se perdió el primer mes de la temporada por ciática, y sus números experimentaron una caída masiva cuando finalmente comenzó a mostrar signos de envejecimiento mientras pasaba a un segundo plano frente a la nueva estrella de la franquicia. Luka Doncic.

mientras el no lo ha hecho Sido el mismo jugador en años anteriores y está mostrando aún más signos de desaceleración en el lado defensivo de la cancha, que los Lakers recuperen a James para su competencia contra los Bucks es una buena noticia, considerando su reciente deslizar.

Doncic sigue siendo de primera categoría, pero con Reaves fuera durante las últimas semanas y listo para perder más tiempo, Los Ángeles ha perdido cinco de sus últimos nueve y ahora está 16º en rating neto después de empezar la temporada mucho más arriba.

Pero aunque James antes era cuestionable, el es Ahora es probable y proporcionará al menos algo de alivio al entrenador en jefe JJ. Redick’s lista.

Como se mencionó, Reaves está fuera con una distensión en la pantorrilla y no es esperado regresar hasta finales de enero como muy pronto, tras sufrir la lesión en Navidad.

Hachimura también figura como baja por una lesión en la pantorrilla y se espera perderse al menos otro partido. Él no lo ha hecho jugado desde el 28 de diciembre, y mientras el estaba en la alineación, allá eran mucho arriba y abajo actuacionesLos Lakers ciertamente podrían usar su longitud y tiro junto a Doncic.

Además, Los Ángeles se queda sin novato. Adou Thiero. El delantero de Arkansas solo ha jugado 15 partidos esta temporada y, tras sufrir un esguince del ligamento colateral derecho, se espera que se pierda al menos tres semanas más.

Pero mientras que la LLos akers se enfrentan a sus numerosas lesiones.ellos continúan conseguir mala suerte en el mercado comercial, según todo los últimos informes.

Los Lakers han sido vinculados a un montón de jugadores en los últimos meses en rumores comerciales. Mientras Giannis Antetokounmpo, de todos objetivo superior, no parece estar en el mercadoincluso algunos de sus prospectos de nivel inferior no aparecer estar dentro alcanzar.

Los Ángeles ha sido vinculado a Trey Murphy y hierba jones del Pelícanos de Nueva Orleans en gran medida, ya que ambos podrían ofrecer algunas habilidades 3 y D muy necesarias de las que carece la lista actual.

Sin embargo, con la reciente informar que la etiqueta de precio para ambos parece demasiado alto para los Lakers, más recientemente fue informado por el experto de la NBA Chris Haynes que New Orleans tampoco tiene planes de negociar, al igual que varios de sus otros jugadores.

Fuentes: Los New Orleans Pelicans están decepcionando al mercado al informar a los equipos que Zion Williamson, Trey Murphy, Herb Jones, Derik Queen y Jeremiah Fears permanecerán en la organización después de la fecha límite de cambios del 5 de febrero.

Además, el equipo tiene estado vinculado a Keon Ellis del Reyes de Sacramentoun equipo que parece será un vendedor importante a menos de un mes de la fecha límite comercial. Pero en un importante barricada, el Knicks de Nueva York parecer interesadojunto con algunos otros equipos que podrían usarlo en un papel más importante que el es Actualmente en los Kings.

Finalmente, incluso si los Lakers pudieran tener todo de sus principales objetivos disponibles, ellos no tener mucha flexibilidad en lo que se refiere a los activos que tienen y los movimientos que pueden hacer. En un artículo reciente de Tim Bontemps y Brian Windhorst de ESPNescribieron que los Lakers tener un montón de restricciones Residencia en sus activos actuales y tope salarial.

«Da pesar del del equipo Con fallas evidentes, particularmente en defensa, los Lakers tienen activos de draft limitados y están solo un millón de dólares por debajo de su primer límite máximo para la temporada, lo que les da poca flexibilidad para realizar las mejoras necesarias en la plantilla. convertirse verdaderamente en una amenaza en Occidente,» escribieron los conocedores.