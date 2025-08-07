La policía regional de Demak dio a conocer el caso de la trata de personas en las personas

DEMAK (Antara) – La Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Demak, Java Central, puede desmantelar el supuesto caso de crímenes de trata de personas (TPPO) con respecto a la explotación sexual de menores, después del arresto de sospechosos de proxeneta.

«La divulgación del comercio en la persona de la persona comenzó con una redada de una casa de huéspedes en el pueblo de Batursari, el distrito de Mranggen, Demak, medio -yuli 2025», dijo el jueves la comisionada adjunta de la policía de Demak, Hendrie Suryo Liquisono, en Demak.

En la operación, dijo, la Unidad de Protección Regional de Demak Regional (PPA) arrestó a una mujer con las iniciales RO (37), que según los informes era un proxeneta junto con dos víctimas, una de las cuales fue MDF (15).

Reveló que la divulgación del caso fue la siguiente para el informe público, que fue seguido inmediatamente por el equipo de la Unidad PPA.

El modo utilizado por el sospechoso, dijo, ofreciendo servicios de prostitución en línea a través de la aplicación «Michat». Luego, los perpetradores alquilaron tres habitaciones en la casa de huéspedes, dos habitaciones para las víctimas y una habitación para sí mismos como salas de control para administrar la comunicación y las transacciones con los clientes.

«La práctica de la prostitución en línea ha estado sucediendo desde julio de 2025. El sospechoso usa dos cuentas para atraer a los clientes y organizar reuniones. Una de las víctimas que aún son más jóvenes participan activamente en esta actividad», dijo.

En la transacción, dijo, el sospechoso ha establecido una tasa entre RP. 200,000 a RP. 300,000 para un cliente de MDF. De cada transacción, los perpetradores toman algo de dinero como salario. Durante su última práctica, el sospechoso afirmó que solo atendió a tres clientes con una facturación total de RP600,000.

«Por la confesión del sospechoso, tomó RP100,000 de estos resultados para comprar alimentos y cigarrillos», dijo.

Desde la divulgación, los oficiales confiscaron evidencia en forma de dos unidades de teléfonos móviles y efectivo en el monto de Rp500 mil, así como una serie de otros artículos que se informan relacionados con el delito.

En este momento, el sospechoso todavía está detenido en la estación de policía de Demak para más procedimientos legales. Mientras que los menores reciben ayuda y protección de las unidades PPA y agencias relacionadas para la recuperación psicológica y social.

Por sus acciones, el sospechoso fue acusado sobre la base del párrafo del Artículo 2 (1) del Artículo 12 del número de empaquetado 21/2007 con respecto al exterminio del comercio criminal de las personas, y si el Artículo 88 Jo Artículo 76i de la ley Número 35/2014 sobre los cambios en el número de ley 23/2002 sobre la protección de los niños.