Gerry Cardinale ve el valor en Paramount otros no puede

Con su fuerte dependencia de la disminución de las redes de cable, la negativa de los ejecutivos a separarse de activos como Bet y Showtime que otros querían comprar, y su creación de dos compañías de medios de la vieja escuela llamadas Viacom y CBS, Supremo En los últimos años, parece que un estudio de caso es cómo hacer todo lo malo. Ahora uno de los principales patrocinadores del mundo y entretenimiento del mundo financiero Ve la oportunidad de hacerlo bien.

Cardenal gerryConocido por sus inversiones en United Football League y la Red de Deportes Regionales de los Yankees Yankees, así como para establecer un gran fondo de inversión con el ex jefe de NBCU y CNN Jeff Zucker al timónha inyectado $ 1.8 mil millones en un «nuevo» paramount que ahora posee junto con David Ellison y su familia. Él cree que las compañías de medios tradicionales aún tienen una oportunidad: si sus ejecutivos pueden sacar la cabeza de la arena y encontrar formas de trabajar más fácilmente con la tecnología.

Paramount fue presentado a la venta por sus propietarios anteriores, los Redstones, dieron lugar a «una situación aquí que no he visto en mi carrera de 35 años», dijo Cardinale, hablando con los periodistas después de que la venta se cerró oficialmente. «No es bueno tener esto, es una necesidad de tener un momento en Hollywood, y tienes una situación de balcanizada entre tecnología y contenido, entre Silicon Valley y Hollywood» que está perjudicando el negocio general, dijo. «La oportunidad aquí es comenzar a combinar eso y eso es lo que debe suceder».

El nuevo Paramount es una apuesta de que los patrocinadores de tecnología pueden revivir una compañía de medios tradicional, en lugar de construir una que sirva como un complemento para un grupo de servicios de información (Apple); o comercio electrónico (Amazon); o fue creado fuera de los confines de Hollywood tradicional (Netflix). Ellison, quien ha desarrollado relaciones con entidades que van desde el actor Tom Cruise hasta la Liga Nacional de Fútbol a través de su trabajo con su compañía de producción, Paracaidismo Los medios de comunicación parecían ansiosos el jueves por encontrar formas de atraer a la base de visualización más amplia de los Estados Unidos, hablar sobre la necesidad de noticias de CBS, por ejemplo, para servir tanto al «centro a la izquierda» como al «centro correcto» y pedir un cese de «politización» de noticias y entretenimiento.

Durante la reunión, los oficiales de la compañía, incluidos el nuevo CEO David Ellison y el presidente Jeff Shell, articularon una estrategia de reducir los costos rápidamente, con muchos movimientos presentados tan pronto como noviembre. Ellison dibujó un futuro que tendría paramount haciendo películas y programas de televisión, pero potencialmente incluso un «bot» que permitiría a los consumidores tener largas conversaciones con su personaje favorito de la película o el programa.

«Lo que ha sido realmente problemático desde mi perspectiva», dijo Ellison, es «las personas que piensan que la tecnología es algo a temer, o que es el Centro. No es. Los artistas y los cineastas con los que trabajamos son primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, en nuestra lista de prioridades. Somos las compañías de la actuación primero. Pero si en realidad no tienen la tecnología apropiada para respaldar la función de esa narración … es común». Él dijo, y agregó que «lo que queremos hacer es ser el lugar que apoya a los cineastas más talentosos» o creativos, pero «tampoco se escapa de la tecnología, o corre hacia ella».

Ellison y su equipo ya han recibido algunas críticas por no revelar planes de contenido concretos. La compañía, por ejemplo, no tiene un concepto listo para reemplazar el «show tardío» de Stephen Colbert cuando se detiene el próximo mayo, según George Cheeks, quien es presidente de las operaciones de televisión de Paramount. Pero esa no era razón para mantener el espectáculo en el aire después de haber sufrido una caída en el apoyo publicitario, dijo el jueves. «Nos encanta el programa», dijo Cheeks. «La economía hizo que fuera un desafío para nosotros seguir adelante».

También ha habido preguntas sobre la cantidad de libertad de CBS News y «60 minutos» después de que el ex Paramount acordó resolver una demanda del presidente Donald Trump contra la periódica de noticias que muchos consideraron frívolos, pero Cardinale advirtió que tratar de influir en las propiedades de los medios en lugar de ejecutarlos bien financieramente tiende a socavar el valor del activo.

«No compre una organización de noticias, ya sea transmitida o impresa, si desea influir en ella. Eso es solo un mal negocio, ¿verdad? Debido a que el artículo de inversión, el núcleo de toda la tesis de inversión es la independencia y la objetividad. Si no puede entender eso, no lo compre», dijo Cardinale. «No hay forma de que intentemos influir en él, al hacerlo, matas la tesis de inversión. Es así de simple».

Y Cardinale cree que los ejecutivos de medios tradicionales todavía tienen el mejor manejo de qué propiedades crear. Pero necesitan más ayuda.

«No creo que los chicos de Silicon Valley deberían tener una producción de contenido», dijo. «Creo que son los muchachos que han existido durante 113 años. Todo lo que tienes que hacer, sin embargo, es simplemente no comprar algo y sentarte allí y pensar que se cuidará por sí mismo. Tienes que bajarte, tienes que romperlo».