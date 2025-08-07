KPOP Demon Hunters y la fea hermanastra

El Oscar lanzará su primera ola de proyectores digitales el viernes 15 de agosto para que sus más de 11,000 miembros consideren los 98 ° Premios de la Academia, que marcará el inicio oficial de la temporada de premios a medida que los estudios compitan por la atención de los votantes en la plataforma de transmisión solo para miembros.

La sala de proyección de la Academia debutará su lista inicial de películas de distribuidores que cumplieron con la fecha límite de presentación del 31 de julio. Se subirán nuevas películas todos los viernes, hasta el final de la temporada en todas las categorías, incluidas las mejores imágenes y carreras especializadas como documental, animado, largometrajes internacionales y cortos.

La función animada de Netflix «Cazadores de demonios de KPOP«Estará entre los títulos de más alto perfil que se lanzarán en la plataforma. Lanzado en junio, la sensación musical se ha convertido en la película animada original más popular de Netflix de todos los tiempos y ocupa el cuarto lugar en la lista de películas más populares de todos los tiempos del servicio de transmisión a partir del 5 de agosto.

La canción original de la película «Golden», que Será una pista superior para que la rama de música considereha logrado un éxito sin precedentes, llegando al número 1 en el Billboard Global 200 y el número 2 en el Billboard Hot 100, superando «Let It Go» de «Frozen», que alcanzó su punto máximo en el No. 5. La canción, escrita por Ejae, Mark Sonnenblick, Ido, 24 y Teddy, convirtió a Huntr/X en el primer grupo de K-Pop para ganar un éxito superior en Hot 100 History. Las siete canciones originales de la banda sonora se han registrado en el Billboard Hot 100, por lo que es la primera banda sonora de la era de la transmisión en debutar en el Top 10 en el Billboard 200 y aumentar las ventas en su segunda, tercera y cuarta semana.

Cortesía del Festival de Cine de Toronto

Otros títulos tempranos que se esperan en la plataforma incluyen la película de terror danés de IFC y Shudder «La fea hermanastra«De la escritora y directora Emilie Blichfeldt, además del thriller de Samir Oliveros»El hombre más afortunado de América«Con una notable actuación de Paul Walter Hauser.

También se espera que Sony Pictures Classics debute dos películas: el documental musical de Bernard MacMahon «Becoming Led Zeppelin», que narra la formación de la banda de rock inglés y «Don’t Let’s Go to the Dogs Tonight», el debut como director de Embeth Davidtz. El drama, adaptado de las memorias de Alexandra Fuller sobre crecer en una granja en Rhodesia (ahora Zimbabwe), tenía su estreno canadiense en el Festival Internacional de Cine de Toronto 2024.

Los estudios pagan $ 20,000 para colocar películas en la plataforma. Una tarifa alternativa está disponible para películas con presupuestos de $ 10 millones o menos, con pautas disponibles a través del proceso de solicitud de la sala de detección de la academia. Los distribuidores también pueden crear contenido exclusivo para la plataforma a través del programa «Escena en la Academia».

Beyond Awards Contendientes, la plataforma presenta la programación del Museo de la Academia, eventos de marquesina, incluidos los premios de gobernadores y premios científicos y técnicos, premios de la academia de estudiantes, sesiones de sesgo inconsciente, conversaciones de miembros, paneles de discusión y recursos adicionales para miembros de la academia.

El lanzamiento digital temprano en la plataforma proporciona una exposición crucial para las películas, especialmente títulos independientes más pequeños que pueden carecer de los presupuestos de marketing de los principales lanzamientos de estudio. En 2011, cuando se permitió los evaluadores físicos, el enmovedor drama independiente de Chris Weitz «A Better Life» fue el primero fuera de la puerta, que valió la pena por el nominado al mejor actor Demián Bichir, uno de los cinco latinos en la historia que será nominado en la categoría. Para los distribuidores, la plataforma ofrece acceso directo a todos los miembros votantes sin los desafíos logísticos y los costos de organizar proyecciones físicas en Los Ángeles y Nueva York. Sin embargo, aún planearán a ellos durante toda la temporada.

Marcel Zyskind

En el caso de una película como «The Ugly Stepsister», la versión extrema en el lenguaje noruego del querido cuento de hadas «Cenicienta», es muy poco probable que la película sea la presentación oficial de Noruega para el largometraje internacional. La sabiduría convencional apunta al ganador del Gran Premio de Joachim Trier «Valor sentimental» para llevar esa antorcha. Aún así, IFC y Shudder creen que garantiza la consideración y ver una vía de reconocimiento en áreas como maquillaje y peinado (y posiblemente más).

Las películas independientes se benefician especialmente del formato de transmisión, ya que permite a los miembros de la academia ver títulos a su conveniencia en lugar de competir por la atención en los eventos de proyección abarrotados. La accesibilidad de la plataforma garantiza que las películas más pequeñas reciban la misma consideración junto con los contendientes de Big Budget.

No olvidemos: este año marca cambios significativos en los procedimientos de votación de la academia, donde ahora se requiere que los miembros vean todas las películas nominadas dentro de una categoría para ser elegibles para votar en la ronda final. Es mejor que los votantes comiencen con esto lo antes posible para no ponerse al día después de anunciar las nominaciones en enero.

Con los contendientes de los Oscar preparándose para debutar en los festivales de cine de otoño, «Frankenstein» de Netflix con Oscar Isaac, «Hamnet» de Focus Feature con Jessie Buckley y «The Smashing Machine» de A24 con Dwayne Johnson, la temporada de premios promete ser emocionante para ver.

La sala de proyección de la Academia está disponible en Amazon Fire TV, Apple TV, Roku, Android TV, el sitio web miembro de la Academia y la aplicación móvil, con soporte de AirPlay y Chromecast.

El período de votación de nominaciones se realizará desde el lunes 12 de enero hasta el viernes 16 de enero. Se anunciarán los nominados oficiales el jueves 22 de enero. Los 98 premios de la Academia se llevarán a cabo el 15 de marzo de 2025.