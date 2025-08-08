La farmacia de UMS abre una gran puerta al campus candidato de Sakura Standsing for Research and Education

SOLO (Antara) – La Facultad de Farmacia, Universidad de Muhammadiyah de Surakarta (UMS) abrió una gran puerta a Sakura trabajando junto con uno de los mejores campus de la Universidad Pharmacéutica (NPU) de Japón (NPU) con fines de investigación y tecnología.

Líder de Delegationecane de la Facultad de Farmacia UMS, Prof. DR. Apto. Erindyah Retno WikantyAsning, Ph.D., en Solo, Central Java, dijo el viernes que esta colaboración fue un boleto de oro para la fase académica del mundo.

«Japón es un centro de innovación farmacéutica mundial. Queremos que los estudiantes y maestros de UMS puedan aprender directamente y trabajar juntos en el corazón del progreso», dijo.

Esta colaboración incluye el área de la educación superior Tri Dharma, a saber, la educación, la investigación y el servicio comunitario. El decano explicó que más tarde S1, S2, a los estudiantes de S3 UMS tendrían la oportunidad de asistir a pasantías, investigaciones y ferias académicas en la NPU y la Universidad de Josai.

La selección de NPU no está exenta de razón. Se sabe que este campus tiene un historial académico sólido e instalaciones de investigación estándar en todo el mundo. Las recomendaciones directas vinieron del Presidente de la Asociación Asiática de Escuelas de Farmacia (AASP) Dr. Ir. Daryono Hadi Tjahjono, quien también abrió acceso a campus indonesios para establecer asociaciones internacionales.

En el grupo APTFI, no menos de 25 universidades de farmacia indonesia participaron en la firma de un acuerdo comparable. UMS, sin embargo, es uno que se destaca gracias a la preparación académica y la reputación en el ámbito nacional e internacional.

«La primera fase de la colaboración estará dirigida al profesor invitado y al programa de supervisión conjunta para estudiantes postdoctorales», dijo el decano de la facultad de farmacia.

A largo plazo, los UMS son objetivos para aumentar las publicaciones internacionales y la investigación de cooperación que pueden responder a los desafíos de la industria farmacéutica global.

Además de la firma del MOU, la delegación de UMS también parecía activa en la Conferencia Internacional AASP 2025 en Japón. Presentaron los resultados de la investigación mientras creaban una intensa comunicación con académicos de diferentes países.

La visita al Laboratorio de Investigación de la Universidad de NPU y Josai se convirtió en otra agenda importante. La delegación ve de primera mano la aplicación de la última tecnología que se puede suponer que fortalece la calidad de la investigación y la educación farmacéutica en Indonesia.

Erindyah enfatizó que esta asociación estaba de acuerdo con la visión más importante de UMS como una universidad internacional competitiva.

«No solo queremos ser un espectador en el ámbito global, sino también un jugador activo cuya contribución es reconocida», dijo.

También se espera que esta cooperación tenga un amplio impacto en el desarrollo de la educación farmacéutica nacional, desde mejorar la calidad de los maestros hasta el nacimiento de graduados que están listos para competir a nivel mundial.

«Este no es solo el desempeño de la facultad de oportunidades de farmacia, sino también una contribución real al progreso de la educación farmacéutica indonesia», dijo.

El acuerdo se describió al firmar el Memorando de Entendimiento (MOU) sobre la visita oficial de la Asociación de Colegios de la Farmacia Indonesia (APTFI) a Japón, 30 de julio – 6 de agosto de 2025