Con respecto a la prohibición de los partidarios, el príncipe Siahaan desafía a I.League muestra la carta oficial de FIFA

Yakarta, Viva – El ex locutor deportivo y comentarista de fútbol, el príncipe Siahaan, hizo sus dudas sobre la noticia que mencionó que FIFA Prohibir la presencia de partidarios fuera del partido indonesio Súper liga Temporada 2025/2026. A través de las cuentas de redes sociales X (anteriormente Twitter), el Príncipe cuestionó la validez de la información y solicitó evidencia oficial en forma de declaraciones o cartas de la FIFA.

Leer también: Comienza la Super League 2025/26, este es el resultado del Borneo FC vs Bhayangkara Lampung FC Duel.



«El jefe, hoy en día que lleva el nombre de la FIFA, acaba de verificar a la FIFA, hay una declaración/carta como esa o no», escribió Prince el miércoles (6/8). También agregó «,»Me encantaría leer la carta de declaración real de la FIFA sobre esto. ¿Hay alguno?«

La declaración del Príncipe fue una respuesta a la carga de la cuenta @TheAseanball que decía que la FIFA había rechazado una solicitud para permitir que los partidarios estén presentes en el partido de la Liga Indonesia. La información también mencionó que esta prohibición fue confirmada por el presidente del presidente I.League, Ferry Paulus.

Leer también: ¡Super League 2025/26 comienza hoy! Hay 3 partidos emocionantes, aquí hay información de transmisión directa y enlaces de transmisión en vivo



Leer también: Dominado por Ferry Paulus sobre la prohibición de los seguidores, esta es una respuesta elegante de Persib Management



Ferry Paulus declaró que esta prohibición todavía se aplicaba debido a una serie de consideraciones de seguridad. Uno de ellos fue un incidente en el partido entre Persib Bandung y Persis Solo, que se dice que es una de las principales razones para la implementación de la presencia de la presencia de partidarios fuera de esta temporada.

Ferry dijo que el último partido presenciado directamente por la delegación de la FIFA en Bandung terminó en el caos, incluidos el daño a las instalaciones del estadio como el césped de campo. Explicó que esta prohibición se impuso para mantener el orden y la calidad del partido, especialmente en los primeros partidos de la competencia.

«Incluso solo bengatas, baja al campo, aunque solo estalles, está bien, esto va al campo, alterando todo en las gradas», dijo Ferry.

Esta carga también cosechó muchas respuestas de los ciudadanos, que dudaron de la validez de la información. Muchos internautas cuestionaron si la prohibición era cierta de la FIFA, o simplemente un pretexto para evitar problemas de seguridad doméstica.

Los comentarios sarcásticos han surgido, como «¿Qué FIFA es esta? Fifa Rucika?» Hasta que «Club no pueda ingresar a la Copa Shopee también lleva AFC». muestra que el público exige transparencia y claridad de los organizadores de la liga.

Hasta que se escribió este artículo, no hubo una declaración oficial o una liberación de documentos de la FIFA que fortaleció la afirmación de que esta prohibición vino directamente de la Federación Mundial de Fútbol. La insistencia en I.League y PSSI para proporcionar aclaraciones abiertas es aún más fuerte, para mantener la confianza pública en la implementación de la competencia nacional de fútbol más alta.