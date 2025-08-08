En cuanto al gas Pertamina, el Hospital de Sadikin de Hasan Sadikin Bandung hizo con éxito eficiencia

VIVA – PT Pertamina (Persero) continúa fortaleciendo su compromiso en apoyar la transición energía limpio en Indonesia. Una manifestación tangible de este esfuerzo es el uso de la energía gas En el sector de la salud, como ha sido aplicado por el Hospital General Central (RSUP) Hasan Sadikin Bandung.

El principal hospital de referencia en West Java ahora está utilizando gas como fuente de energía para diversas necesidades operativas. Este paso no solo respalda la eficiencia energética, sino que también reduce las emisiones de carbono y mejora la seguridad del entorno circundante.

Al cambiar a gas, el Hospital Hascikin de Hasan puede reducir la dependencia del combustible y optimizar los costos operativos a largo plazo. Además, el uso de gas también tiene un impacto positivo en la calidad del aire en el entorno hospitalario, lo cual es muy importante para los pacientes y el personal médico.

El comisionado del presidente de Pertamina, Mochamad Iriawan, expresó su aprecio por los pasos estratégicos del Hospital Hasan Sadikin.

«Gracias por cambiar de diesel a gas, esto puede tener un impacto positivo en el Hospital Hechuikin de Hasan como un hospital que respalda el uso de Enegy ecológica para realizar emisiones netas de cero en 2060», dijo durante una visita al Hospital Hechuikin de Hasan, el miércoles 6 de agosto, 2025.

Título de la foto: el presidente de Pertamina, Mochammad Iriawan, acompañado por el subdirector de Pertamina, Oki Muraza, y también el director gerente de PGN, Arief Setiawan Handoko, realizó una palanca de gas como señal de instalación de gas en el Hospital Hasan Sadikin, Bandung. Miércoles (6/8/2025).

Iriawan también invitó a la gestión de otros hospitales en Indonesia a participar en la iniciativa del Hospital Hechuikin de Hasan para utilizar fuentes de energía limpia.

«Espero que el hospital bajo los auspicios del Ministerio de Salud, el hospital bajo los auspicios de la provincia también pueda ser educado para que haya gasolina ahora que podrá reemplazar esta vieja energía», agregó.

Mientras tanto, el Director Presidente del Hospital Hasan Sadikin, el Dr. Rachim Dinata Marsidi, reveló las razones para cambiar al uso de gas que fue suministrado directamente por Pertamina porque el Hospital Hascikin de Hasan necesita fuentes de energía que no solo son más amigables con el medio ambiente, sino también confiables, eficientes y capaces de apoyar las operaciones hospitalarias que funcionan 24 horas.

Los productos de Gaslink de PT Pertamina Gas Negara TBK (PGN) como el gas de suministro de Pertamina se utilizarán para las necesidades operativas de la cocina y la caldera.

«Las calderas para la UCI, para el servicio de pacientes necesitamos una caldera y más tarde que Dios quiera ser reemplazado por este gas», explicó.

El Dr. Rachim agregó, el uso de gas desde Pertamina también puede ahorrar los costos operativos de Rs hasta RP 3 mil millones por año. Para él, los resultados nominales de la costumbre operativa se pueden desviar para comprar dispositivos médicos que se necesitan y beneficiosos para la comunidad.

«Calculamos, resulta que si usamos diesel, podemos quedarnos sin RP.8 mil millones, por año. Y ahora que usamos gas, podemos 5 mil millones. Si nuestro dinero tiene 3 mil millones de Rp, puede ser al menos comprar un ventilador, puede ser alrededor de 10 (unidades)», dijo.

El Dr. Rachim espera que la colaboración del Hospital Hasan Sadikin con el Grupo Pertamina pueda seguir siendo bien establecida.

«Gracias por el apoyo y la colaboración que ha existido bien hasta ahora. Nuestra esperanza, el Hospital de Sadikin de Hasan Bandung, es cada vez más confiable para mantener la seguridad energética, apoyada directamente por el Grupo Pertamina, para que pueda continuar brindando el mejor servicio para la comunidad», dijo más.

Mientras tanto, el vicepresidente de comunicación corporativa de Pertamina, Fadjar Djoko Santoso agregó que esta iniciativa podría ser un modelo que podría ser adoptado por otros hospitales en toda Indonesia, de acuerdo con el objetivo del gobierno para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y ampliar el uso de la baja energía de carbono.

«La colaboración entre el gobierno, las SOE y el sector de servicios públicos es la clave del éxito de la transición de energía nacional. Pertamina está lista para apoyar plenamente los pasos estratégicos hacia una Indonesia más verde», concluyó Fadjar.

Pertamina como compañía líder en el campo de la transición energética, se compromete a apoyar el objetivo neto de emisión cero 2060 al continuar fomentando programas que tienen un impacto directo en los logros de los objetivos de desarrollo sostenible (SDG). Todos estos esfuerzos están en línea con la aplicación de ambiental, social y de gobierno (ESG) a lo largo de la línea y operaciones de negocios de Pertamina.