La estación de policía sagrada tiene un movimiento de comida barata

KUDUS (Antara) – La Sagrada Estación de Policía, Java Central, mantuvo una actividad de movimiento de alimentos baratos (GPM) que tuvo lugar en la estación de policía de Wicaksana Laghawa al suministrar 1.1 toneladas de arroz búlogado SPHP para estabilizar los precios de la entrega y los alimentos el jueves.

El comisionado subdirector de la policía de Kudus, Heru Dwi Purnomo en Kudus, dijo que esta actividad era una forma tangible de la presencia de la Policía Nacional en la comunidad, no solo en el aspecto de seguridad, sino también para ayudar a la recuperación económica y mantener el equilibrio de los precios de los alimentos.

«Este movimiento de comida barata es nuestros esfuerzos para ayudar a las personas a obtener necesidades básicas a precios más asequibles. Esto no es solo una cuestión de cifras, sino una cuestión de atención y la presencia del país cuando las personas lo necesitan», dijo.

Al mantener el movimiento de comida barata, la estación de policía sagrada tomó el Bulog Perum como una forma de preocupación por las necesidades básicas de la comunidad, así como medidas anticipatorias para los disturbios de los precios del arroz en el mercado.

Además, dijo, la estabilización de alimentos es una parte importante de la estabilidad de seguridad. Cuando las necesidades básicas de la comunidad se cumplen con precios asequibles, se puede minimizar el potencial de los trastornos sociales.

«Creemos que mantener los precios de los alimentos y la oferta es tan importante como mantener el orden público. La Policía Nacional debe ser parte de la solución, no solo para ser un observador», dijo.

Mientras que el arroz total se prepara en los GPM 1.100 kilogramos o 1.1 toneladas. Mientras que el empaque se vende es de 5 kg por paquete.

De estos, no menos de 24 bolsas se venden directamente a la comunidad en el Kudus Mapolres, mientras que las otras 196 bolsas se distribuyen a través de la policía sectorial en la jurisdicción de la Sagrada Policía, por lo que la distribución es más bonita y las capas de la comunidad pueden alcanzar en diferentes distritos.

El precio ofrecido es relativamente asequible, que es RP57,500 por 5 kilogramos, por lo que todavía está por debajo del precio actual del mercado.