Divorcio oficial, Acha Septriasa y Vicky Kharisma eligen la coparreza para su hija

VIVA – Después de mucho tiempo no había noticias de la casa, actriz y cantante ACHA SEPTRIASA Finalmente conocido por haberse divorciado oficialmente de su esposo, Vicky Kharisma. El divorcio de la pareja fue decidido oficialmente por el tribunal en mayo de 2025, como se registró en el directorio de la Corte Suprema de la República de Indonesia.

Aunque la relación como esposo y esposa ha terminado, Acha y Vicky muestran que la separación no es el final de su responsabilidad compartida como padres. Ambos acordaron permanecer involucrados en la vida y el cuidado de su único hijo, Bridgia Kalina Kharisma. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.



Acha Septriasa y Vicky Kharisma

El segundo compromiso con el bebé se ve en la carga de redes sociales en Instagram. En uno de los momentos compartidos por Vicky con su hija, Acha dejó un comentario que confirmó el enfoque de atención que vivieron.

«El mejor patrón de crianza de los hijos, gracias, Vic», escribió Acha Septriasa en la columna de comentarios en inglés citado y traducido por Viva el jueves 7 de agosto de 2025.

El comentario parecía ser una afirmación de que los dos acordaron someterse a co-crianza, la forma de cooperación entre la crianza de los hijos entre dos padres divorciados, para garantizar que el niño aún obtenga el afecto de ambas partes.

En una copia de la decisión del tribunal, se afirmó que la demanda de divorcio fue presentada por ACHA, o en un documento escrito como Jelita Septriasa binti ir Sagitta Ahimsha, y fue otorgado por el panel de jueces en una versión. Además, el tribunal también decidió que Vicky Kharisma abandonó oficialmente el divorcio de un Ba’in Shughra a Acha.

«Dejando el divorcio de un acusado de Ba’in Shughra (Vicky Kharisma Muriza bin H.Afrizal Muis) contra el demandante (Jelita Septriasa binti ir Sagitta Ahimsha)», escribió el veredicto.

El matrimonio de Acha y Vicky, que comenzó en 2016, ahora ha terminado legalmente. Sin embargo, la forma en que mantienen las relaciones como padres se considera apreciados, especialmente en medio de muchas parejas que realmente involucran a niños en conflicto después del divorcio.