David Ellison no dirá si Skydance tiene tráfico de anuncios de Trump.

¿Hay un trato paralelo o no? David EllisonPresidente y CEO de la recién fusionada Paramount Skydancedeclinó decir directamente si los nuevos propietarios de la compañía tienen un acuerdo con el presidente Donald Trump para darle millones de dólares en tiempo de publicidad de televisión gratuita.

Ellison habló el jueves durante una sesión de preguntas y respuestas en una conferencia de prensa en la ciudad de Nueva York en la sede de Paramount Midtown Manhattan. Estaba allí para exponer su visión para el futuro de la compañía.

«No vamos a politizar nada hoy», dijo Ellison, cuando se le preguntó si Skydance ha prometido a Trump publicidad gratuita. «Queremos entretener primero».

Señaló que Skydance «no estaba involucrado en el [Paramount] asentamiento [with Trump] de cualquier manera «. Añadió: «Cumplimos con todas las leyes, incluidas las leyes antisibersonas», citando la respuesta oficial de Skydance el 29 de julio a tres senadores que habían preguntado sobre la participación de la compañía con el acuerdo Paramount-Trump.

Trump afirmó anteriormente que tenía un Acuerdo secundario con Skydance bajo el cual los nuevos propietarios de la compañía fusionada contribuirían con $ 20 millones En publicidad, anuncios de servicio público y «programación similar» que promueven causas que favorece. Eso sería adicional a El pago de $ 16 millones de Paramount Global Para resolver la demanda de Trump acusando a «60 minutos» de editar engañosamente una entrevista preelectoral con Kamala Harris.

El 22 de julio, Trump dijo en parte en una publicación social de la verdad: «Paramount/CBS/60 minutos hoy han pagado $ 16 millones de dólares en un acuerdo, y también anticipamos recibir $ 20 millones de dólares más de los nuevos propietarios, en publicidad, PSA, o programación similar, para un total de más de $ 36 millones de dólares. Esto es otro en una larga victorias sobre los medios de comunicación falsos, a quién tenemos la responsabilidad de sus besos de Widessad y dececiones. Eso fue varias semanas después Trump dijo a los periodistas que el acuerdo realmente valía «como $ 32 [million] tal vez $ 35 millones «.

Los críticos han argumentado que el pago de $ 16 millones de Paramount y el supuesto acuerdo paralelo con Skydance parecen sobornos, destinados a asegurar la aprobación de la administración Trump de la fusión de paramount-cielo. Aquellos han incluido a la senadora Elizabeth Warren, quien junto con los Sens. Bernie Sanders y Ron Wyden, enviaron una carta a Ellison el 21 de julio con una lista de preguntas que incluyeron: «¿Hay actualmente algún acuerdo bajo el cual usted o Skydance proporcionará compensación, publicidad o actividades promocionales que de alguna manera ayudan al presidente Trump, su familia, su biblioteca presidencial, u otros funcionarios de administración?»

En respuesta escritaLa abogada general de Skydance, Stephanie Kyoko McKinnon, no abordó directamente la cuestión de si Skydance tiene un «acuerdo secundario» con el presidente para publicidad gratuita u otro tiempo de aire. Ella escribió: «Skydance no fue parte de la demanda ni para el acuerdo de Paramount de su litigio con el presidente». (Paramount ha dicho que su acuerdo con Trump «no incluye PSA ni nada relacionado con los PSA»). Warren no estaba satisfecho con las respuestas a las preguntas de los senadores a Skydance y Paramount, y ha pedido un «Investigación completa e independiente sobre si había algún comportamiento criminal». Warren dijo la semana pasada que el supuesto «acuerdo secundario secreto» entre Trump y Skydance era «una gran pregunta abierta». «Paramount contradice la afirmación del presidente Trump, mientras que Skydance no niega la existencia de este acuerdo secundario, y se niega a revelar cualquier término», dijo Warren.

En su carta del 21 de julio, los senadores también le preguntaron a Ellison si él u otros ejecutivos de Skydance estaban involucrados en La decisión de CBS de cancelar «The Late Show con Stephen Colbert». Ese anuncio se produjo tres días después de que Colbert en su programa llamara el asentamiento de Paramount «Un soborno grande y gordo». Según McKinnon, Skinance no fue parte de esa decisión. “Paramount proporcionó un aviso de su decisión a Skydance [about Colbert’s show being canceled]Pero solo después de que Paramount alcanzó su propia decisión independiente, y poco antes de Paramount reconoció públicamente la cancelación «, escribió. CBS dijo que la cancelación del espectáculo de Colbert fue» puramente una decisión financiera contra un telón de fondo desafiante en Late Night «y ha dicho que Skydance no tuvo una mano en la decisión.

El 24 de julio, La FCC aprobó el acuerdo de paramour del skydanceque oficialmente está listo para cerrar el jueves. Dos días antes de la aprobación de la agencia, McKinnon de Skinnon envió Cartas al presidente de la FCC Brendan Carr Prometiendo que Skydance instalaría un defensor del pueblo en CBS para revisar «quejas de sesgo u otras preocupaciones» y garantizar que el paramount Skydance fusionado no implementaría ninguna iniciativa de diversidad, equidad e inclusión (DEI). Una semana antes, Ellison se reunió con Carr y otros funcionarios de la FCC para presionar por la aprobación del acuerdo y prometieron que Skydance garantizaría que la «toma de decisiones editoriales de CBS refleje las variadas perspectivas ideológicas de los espectadores estadounidenses».

