La estación de policía de Batang estableció dos sospechosos para destruir el edificio DPRD

BATANG (Antara) – La Policía de Batang Resort, Central Java, decidió dos perpetradores de 31 perpetradores como sospechosos en la destrucción del edificio del Consejo Representativo Regional (DPRD) local durante la reciente manifestación.

El jefe de policía de AKBP Batang, Edi Rahmat Mulyana, en Batang dijo el martes que la determinación de estos dos sospechosos se basó en los resultados de investigaciones intensivas y certificado de video recopilado por los investigadores.

«Hasta ahora solo hemos mencionado a dos personas como sospechosas. Sin embargo, es posible que el número haya aumentado porque hay otros actores que están experimentando investigaciones», dijo.

Los dos sospechosos son un (20), un residente del pueblo de Kalipucang Kulon, distrito de Batang y Mas (20), un residente de la aldea de Siberuk, distrito de Tulis.

Según él, los disturbios comenzaron cuando las masas al edificio Batang DPR llegaron alrededor de las 3:30 p.m. Cir que tuvo lugar de manera ordenada al comienzo de la acción.

Dijo, después del presidente del Batang Su

En este estado, dos sospechosos arrojaron la masa de piedras y macetas al edificio y a los funcionarios, y la puerta de la parte oriental de la oficina de DPRD dañó hasta que colapsó.

«Además de lanzar piedras, también empujaron la puerta hasta que se derrumbaron. Luego hubo personas que garabatearon las paredes del edificio con pintura.

Como resultado de la campaña, el puesto de la Guardia y varias salas de DPRD estaban dañadas, incluso hubo miembros de la policía que fueron atropellados por piedras «, dijo.

Dijo que los miembros del incidente de la policía aseguraron a 31 personas que se sospechaba que estaban involucrados en la destrucción y el ataque a las fuerzas de seguridad.

A partir de los resultados de la investigación, dijo, se mencionaron dos perpetradores como sospechosos, mientras que otros fueron enviados a casa a los padres después de someterse a entrenamiento.

«Los dos sospechosos llegaron al lugar para no transmitir sus ambiciones, sino para realizar acciones anarquistas. Ambos sabían que había acciones de las redes sociales y el grupo de WhatsApp y fingieron que participaron en la transferencia de sus ambiciones, pero en realidad ejercían destrucción», dijo.

Dos sospechosos estarán sujetos al artículo 170 del Código Penal con respecto a la violencia, junto con la amenaza de una penalización máxima de 5 años de prisión y el artículo 406 del Código Penal con respecto a la anulación y el Artículo 212 del Código Penal contra los oficiales.

«La amenaza de sanciones en capas que van desde 1 año y 4 meses a 5 años de prisión», dijo.